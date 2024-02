Bad Segeberg. Star der Karl-May-Spiele im Abendblatt-Gespräch: Wie sich der Winnetou-Darsteller auf seine vierte Saison am Kalkberg vorbereitet.

Wenn am Kalkberg die Winnetou-Melodie erklingt, wissen die Zuschauer: Jetzt kommt er, unser Alex. Als stolzer Winnnetou reitet Alexander Klaws seit 2019 in die Arena ein. Am Staatstheater Darmstadt ertönen derzeit ganz andere Klänge, wenn der Schauspieler die Bühne betritt: In der Rolle des Dr. Jekyll und Mr. Hyde feiert Alexander Klaws zurzeit große Erfolge. Aber Winnetou bleibt stets in Sichtweite: Schon jetzt bereitet er sich auf die Hauptrolle bei den Karl-May-Spielen 2024 vor. Gespielt wird „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“.