Bad Segeberg. Winnetou Alexander Klaws braucht Unterstützung in Bad Segeberg: Was Laien-Schauspieler können müssen und wie man sich bewirbt.

Winnetou Alexander Klaws ist ja derzeit noch am Staatstheater Darmstadt in „Jekyll & Hyde“ zu sehen. Und er hat kräftig Karneval in der Heimat gefeiert, wie er auf Facebook bekundete. Aber die Sehnsucht nach dem Wilden Westen, dem Sommer und den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg, die kann Klaws nicht verbergen. Zum vierten Mal wird er in diesem Jahr in Bad Segeberg in die Rolle des Apachen-Häuptlings schlüpfen. „Ich sehne mich nach der Sonne und dem Frühling“, teilt Klaws mit. „Haltet durch, Leute – die Sonne kommt bald!“