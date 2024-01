Bad Segeberg. Vorbereitungen für „Winnetou II“ in Bad Segeberg laufen. Welche neuen Promis im Ensemble bei den Fans heiß gehandelt werden.

Am Segeberger Kalkberg herrscht jetzt winterliche Ruhe. Der Wilde Westen wurde vorübergehend stillgelegt, die Pferde erholen sich auf einem Reiterhof in der Nähe, kein Schuss stört die Fledermäuse in ihrem Winterquartier. Aber die Idylle täuscht: Hinter den Kulissen, genauer gesagt im Blockhaus neben dem Eingang, wird die Karl-May-Saison 2024 schon eifrig vorbereitet. „WinnetouII – Ribanna und Old Firehand“ hat am 29. Juni Premiere. Einen Monat vorher beginnen die Proben.

Die Liebesdreieck-Story um Ribanna, Winnetou und Old Firehand wurde in der jetzt anstehenden Form noch nie in der Segeberger Kalkberg-Arena gespielt. Zwar erlebte ein Stück unter diesem Titel bereits 1966 seine Uraufführung in Bad Segeberg, doch was damals gespielt wurde, kann nicht in die heutige Zeit übertragen werden.

Karl-May-Spiele mit allen Elementen, die das Publikum liebt

Autor Michael Stamp hat ein völlig neues Stück geschrieben: „Die Liebesgeschichte von Old Firehand und Ribanna ist im Roman ja nur ein kurzer Rückblick auf eine längst vergangene Zeit“, sagt der Autor der Bühnenfassung. „Das alles erzählen wir natürlich ausführlicher, aber bei den Grundzügen halte ich mich immer möglichst eng an die Vorlage. Es kommen aber auch all die Elemente dazu, die das Publikum an unseren Abenteuern liebt.“

1966 stirbt Ribanna bereits im ersten Akt – einer hoch dotierten Gast-Schauspielerin kann das heute eher nicht zugemutet werden. Stamp, der als Angestellter auch Mediensprecher der Kalkberg GmbH und damit der Karl-May-Spiele ist, hat in bewährter und seit 1998 erprobten Weise gearbeitet: Zunächst das Notieren der spontanen Einfälle, die konkrete Planung seit Oktober, dann die Gliederung des Stückes und das Schreiben der Dialoge. „Für das eigentliche Schreiben habe ich dann zwei Wochen gebraucht“, sagt Michael Stamp, der die Bühnenfassung bereits Regisseur Nicolas König vorgelegt hat.

Bis zur Premiere wird das Stück ständig aktualisiert

Natürlich weiß der Autor, wer die von ihm verfassten Sätze später auf der Bühne sprechen wird. Wer das sein wird, behalten er und Geschäftsführerin Ute Thienel natürlich noch für sich. Kein Name dringt an die Öffentlichkeit. Sie schweigen eisern. „Da ich die Besetzung kenne, konnte ich die entsprechenden Gags für die einzelnen Schauspieler schon einbauen“, sagt Michael Stamp. „Aber ich aktualisiere in jedem Jahr bis hin zur Premiere.“ Mit dieser Arbeitsmethode kann der Autor aktuelle Ereignisse in das Stück einbauen – die Karl-May-Zuschauer lieben es.

Alle Änderungen geschehen natürllich in Absprache mit dem Regisseur. Und das ist in diesem Jahr natürlich wieder Nicolas König, der 2023 in seinem ersten Jahr als Regisseur einen satten Rekord einfahren konnte und mit 430.321 Zuschauern alles Bisherige übertraf. Ein Rekord für die Ewigkeit? Diese Frage kann niemand beantworten. Tatsache ist: Da geht noch was.

Designerin Elian Hartsuijker hat dieses 3-D-Modell der Kalkberg-Arena gebaut. Sie dient Regisseur Nicolas König jetzt als Probebühne, um die Abläufe festzulegen. Das Bühnenmodell wird nach den Proben wieder im Indian Village zu sehen sein. © Frank Knittermeier | Frank Knittermeier

Es könnten noch 100.000 Besucher mehr in die Arena am Kalkberg kommen

Rein theoretisch könnten noch einmal 100.000 Besucher hinzukommen. Allerdings wird immer wieder betont: Niemand ist traurig, wenn nicht in jedem Jahr ein neues Rekordergebnis erreicht wird. Sollte es klappen, wäre aber auch niemand besonders traurig...

Die unmittelbar Verantwortlichen der Karl-May-Spiele sind jedenfalls zuversichtlich. Geschäftsführerin Ute Thienel, Produktionsleiter Stefan Tietgen und Regisseur Nicolas König haben das Buch von Michael Stamp begutachtet und für gut befunden. Was sagt der Regisseur zu dem Buch? „Es gefällt Nico sehr gut – was mich natürlich freut. Wir sind da schon in detaillierten Absprachen – beispielsweise zum Übergang der einzelnen Szenen.“

Die Stell- und Ablaufproben beginnen wieder auf der Miniaturbühne

Hilfreich ist dabei die Miniaturbühne, die im Konferenzraum des Bürohauses oben am Rande der Arena aufgebaut wird. Damit können die einzelnen Szenen im Kleinformat durchgespielt, Abläufe und Übergänge geplant werden. Momentan spielt sich die Szenerie noch im Kopf von Nicolas König ab, aber schon bald wird es konkreter.

Heino Ferch hat sich selbst als möglicher Darsteller bei den Karl-May-Spielen ins Gespräch gebracht. © dpa | Sven Hoppe

6,4 Millionen Euro stehen Ute Thienel und ihrem Team zur Verfügung, um die Karl-May-Spiele wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis für Hunderttausende von Besuchern zu machen. In der Regel ist das Geld recht schnell wieder eingespielt: Etwa 200.000 Besucher müssen kommen, um die Kosten auszugleichen. Dieses Ziel ist längst ein Selbstgänger: Seit 1988 wurde diese Marke stets übertroffen, 2019 wurde erstmals der Sprung über die 400.000-Marke geschafft.

6,4 Millionen Euro stehen für die Inszenierung zur Verfügung

Von den zur Verfügung stehenden Millionen wird alles bezahlt, was nötig ist, um eine perfekte Aufführung auf die Beine zu stellen. Zum Beispiel die Schauspielergagen, die wieder einen beträchtlichen Anteil am Gesamtetat haben. Da sind zum einen die seit Jahren beliebten und immer wieder gerne gesehenen Darsteller wie Joshy Peters oder Harald P. Wieczorek, ohne die eine perfekte Aufführung kaum denkbar wären. Sie gehören seit Jahrzehnten zum Ensemble der Segeberger Karl-May-Spiele.

Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald, bekannt vor allem aus der ZDF-Vorabendserie „Großstadtrevier“, war im vergangenen Jahr Premierengast. © Frank Knittermeier | Frank Knittermeier

Und dann natürlich wieder der beliebte Winnetou-Darsteller: Alexander Klaws hat längst bewiesen, dass er die Zuschauer mitreißen kann. Er ist auch in diesem Jahr wieder dabei. Über das Engagement der diesjährigen Gaststars herrscht Stillschweigen. Aber es darf wie immer spekuliert werden. Im vergangenen Jahr waren es Wolfgang Bahro und Nadine Menz, 2022 Sascha Hehn und Katy Karrenbauer.

Über Wolke Hegenbarth und Rhea Harder-Vennewald wird spekuliert

Wie in jedem Jahr werden in Fankreisen wieder Namen gehandelt: An erster Stelle steht mit Heino Ferch ein TV-Star aus der allerersten Liga. Er hatte sich einst selbst ins Spiel gebracht: Er könne sich vorstellen, ließ er verlauten, einen Sommer in Bad Segeberg zu spielen. Sven Martinek wurde bereits im vergangenen Jahr als heißer Favorit gehandelt, Bernhard Bettermann, der sich in der TV-Serie „In aller Freundschaft“ aus der ersten Linie zurückgezogen hat und jetzt vermehrt Theater spielt, könnte es sein.

Als Ribanna wird der Name Wolke Hegenbarth genannt. Aber auch über Rhea Harder-Vennewald aus „Notruf Hafenkante“ wird diskutiert. Sie war im vergangenen Jahr Premierengast am Kalkberg – Indiz für ein kommendes Engagement? Ute Thienel und Michael Stamp müssen schmunzeln, wenn diese Namen an sie herangetragen werden. Eine Antwort bekommt zurzeit niemand.

Startenor Peter Hofmann spielte 1997 den Westernhelden Old Firehand in „Winnetou und Old Firehand“. Gojko Mitic war damals der bejubelte Winnetou-Darsteller. © Frank Knittermeier | Frank Knittermeier

Erst im März wird das Geheimnis der Gaststars gelüftet

Dem Zufall wird jedenfalls nichts überlassen. Bei den meisten Darstellern ist die Tinte unter den Verträgen schon trocken. „Bei ganz wenigen laufen gerade die finalen Abstimmungen“, sagt Ute Thienel. Die Rolle des Old Firehands haben am Kalkberg bisher diese Stars gespielt: Reiner Schöne, Alexander Wussow und Peter Hofmann.

Im März wird das Geheimnis gelüftet. Dann präsentiert Ute Thienel die Gaststars für die bevorstehende Karl-May-Saison. Viele Fotografen, TV- und Rundfunkteams haben dann Gelegenheit, die Schauspieler im Indian Village zu fotografieren. Ein begehrter Termin, der von Jahr zu Jahr von immer mehr Medienvertretern wahrgenommen wird.

14 Mitarbeiter bereiten die Spiele vor, im Sommer sind 280 dabei

Aber auch geht es hinter den Kulissen rund. Ute Thienel beschreibt die Szenerie so: „Wir bereiten unser neues Abenteuer schon seit einigen Monaten vor. Für eine Karl-May-Saison bedarf es vieler Verhandlungen, Absprachen und Planungen. In diesem Stadium sind wir. Auf der Bühne ist erst im Frühjahr etwas zu sehen. Aber unser Team, das im Winter aus gerade mal 14 Kollegen besteht, wächst im Sommer auf über 280 Menschen an. Das wird alles vorbereitet. Der Wirtschaftsplan ist aufgestellt, der Vorverkauf läuft, der weitere Fahrplan bis zum Sommer ist eng getaktet.“

Das Bühnenbild ist bereits vollständig geplant und wird für die Umsetzung vorbereitet. Das künstlerische Team stimmt sich gerade intensiv ab. In jedem Bereich unseres Unternehmens laufen etliche Schritte gleichzeitig an. Vieles davon – zum Beispiel die Instandhaltung – wird vom Gast gar nicht bewusst wahrgenommen, gehört aber genauso zu einem Gelingen der Karl-May-Spiele wie die Verpflichtung der Schauspieler. Die Geschäftsführerin drückt sich so aus: „Das alles ist wie eine gut geölte Maschine, die zum Laufen gebracht wird.“

„Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“ wird vom 29. Juni bis 8. September 72-mal in der Kalkberg-Arena in Bad Segeberg gespielt. Gespielt wird donnerstags bis sonnabends, jeweils ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Der Ticket-Shop für die Saison 2024 ist jetzt auf www.karl-may-spiele.de eröffnet. Die besten Sitzplätze in der Kategorie Bühnenplatz sind für 35 Euro (Erwachsene) und 29 Euro (Kinder von 5 bis 15 Jahren) zu bekommen. Die weiteren Preise: Sperrsitz für 31 Euro/26 Euro, Platzgruppe I für 26,50 Euro/21,50 Euro und Platzgruppe II für 22,50 Euro/19 Euro. Hinzu kommen diverse Gruppentarife. So können Familien ab vier Personen in der Platzgruppe II für jeweils 20 Euro/18 Euro sitzen.