Bad Segeberg. Für „Winnetou II“ suchen die Spiele in Bad Segeberg Reitkomparsen. Was man können muss und warum Männer gefragt sind.

Man kann sich in der Kalkberg-Arena die besten Zuschauerplätze sichern, um bei den Karl-May-Spielen Winnetou und Old Shatterhand ganz nah zu sein. Aber wer Tuchfühlung aufnehmen will zu den Stars der Spiele, der macht am besten im Ensemble mit. Zum Beispiel hoch zu Pferd als Reiterkomparsin oder -komparse. Als Soldat, Gangster, Prärieschönheit oder stolze Apachen-Frau durch die Arena zu reiten, ist für viele Fans ein Traum.