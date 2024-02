Norderstedt. Mit Lucas (24) und Niklas (30) sind zwei Norderstedter bei „Germany‘s Next Top Model“ dabei. Was in Folge 2 passierte.

Auf dem Laufsteg stehen, richtig „walken“, Heidis begutachtendem Blick standhalten, hoffen, dass man in die nächste Runde kommt: In der Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ geht es bekanntlich vor allem um Dinge wie diese. Und natürlich hoffen wir immer mit, wenn es um unsere Norderstedter KandidatenLucas und Niklas geht. Aber in der ProSieben-Sendung gibt es hin und wieder auch Momente, in denen Fragen nach Look und Frisur in den Hintergrund treten, in denen ganz andere Themen mit Mittelpunkt stehen. So einen Augenblick gab es am Donnerstagabend in Folge 2 der 19. Staffel von „GNTM“.

Lucas: „Bin bei der Bundeswehr oft wie Dreck behandelt worden“

Als sich die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihren Auftritt in einer Fashion Show vorbereiteten, erzählte Lucas sehr offen von seiner Zeit als Soldat bei der Bundeswehr. Er erlebte dort Übles, wurde gemobbt wegen seiner Homosexualität. „Ich bin da oft wie Dreck behandelt worden, wurde zum Beispiel einmal vor einer großen Gruppe als ‚Stabsgefreiter Schwuchtel‘ vorgestellt“, sagte Lucas im Gespräch mit anderen, sichtlich schockierten GNTM-Kandidaten. Und weiter: „Ich hatte Bilder von nackten Frauen an meinem Spind, dazu Zettel mit der Aufschrift ‚Gute Besserung!‘“.

Lucas setzte sich aber zur Wehr, beschwerte sich. Erfolg hatte er damit nicht – ganz im Gegenteil: „Ich wurde in ein Büro zitiert. Dann wurde mir gesagt, dass ich meinen Mund halten soll. Ich wurde richtig angeschrien. Und dann wurde ich rausgeschickt, ohne dass ich meine Meinung sagen konnte.“

„Habe lange überlegt, ob ich das hier in der Show anspreche“

Die Bundeswehr verließ er zwei Jahre später, heute arbeitet Lucas als Tänzer und Schauspieler, war unter anderem in der Rolle des „Stevie“ in der RTL-Serie „Köln50667“ zu sehen. Und nun ist er bei „GNTM“, um seinen Traum von einer Modelkarriere wahr werden zu lassen. Nicht zuletzt deshalb, um seiner Mutter „ein besseres Leben zu ermöglichen“.

Über seine Erlebnisse bei der Bundeswehr sagte er auch: „Ich habe echt lange überlegt, ob ich das hier in der Show anspreche. Aber es gehört zu meinem Leben dazu.“ Obwohl die Beschwerde über das Mobbing damals überhaupt keinen Erfolg hatte, habe ihn die Erfahrung letztlich stärker gemacht. „Ich lasse mich heute nicht mehr leicht ausnutzen. Ich bin selbstbewusster geworden, dadurch, dass ich dagegen angegangen bin.“ Lucas sagte auch: „Ich dachte, irgendwann kommt ein Mensch, der ist nicht so stark wie ich. Und wenn der das alles erlebt, dann geht er vielleicht daran zu Grunde. Dann nehme ich das lieber auf mich.“

Norderstedter Kandidat Niklas hatte nur kurze Auftritte in dieser Folge

Niklas, der wie Lucas nach wie vor im Rennen ist, hatte in Folge 2 nur kurze Auftritte. So wurde er interviewt, während er für die Fashion Show geschminkt wurde. „Das ist absolut das erste Mal, dass sich jemand so darum kümmert, wie ich aussehe!“, sagte Niklas, der bisher als Kabinenchef bei der Lufthansa gearbeitet hat und während eines Fluges von Heidi Klum persönlich als Kandidat für die Show entdeckt wurde.

Wie es für die beiden Norderstedter weitergeht, werden wir erst kommende Woche wissen. Denn Folge 2 endete mit einem echten Cliffhanger. Alle Kandidaten stehen aktuell vor einer großen Bewährungsprobe, nämlich jener Fashion Show, bei der unter anderem die Modeschöpfer-Ikone Jean-Paul Gaultier im Publikum sitzt. Bevor es auf den Laufsteg in einer der Hallen auf dem Berliner Mediaspree-Gelände geht, wird es aber noch mal richtig spannend. Heidi war nämlich „etwas zu euphorisch“, hatte ein paar zu viele Kandidatinnen und Kandidaten weiterkommen lassen. Und deshalb muss jetzt noch mal gesiebt werden.

Für die schon laufstegfertig gemachten Kandidaten kam das ziemlich überraschend und sorgte für einige Nervosität: „Ich habe Stressdurchfall, ich muss kotzen!“, bekannte Lucas am Ende der Sendung. Wir hoffen das Beste und drücken die Daumen bis nächsten Donnerstag. Bleiben Lucas und Niklas im Rennen, dürfen sie irgendwann auf Reisen gehen. Denn in künftigen Folgen geht es von Berlin auf die Kanaren-Insel Teneriffa und in die USA.

Folge 3 der 19. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ wird am 29. 2. ab 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt und ist im Livestream auf dem Portal Joyn zu sehen.