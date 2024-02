Norderstedt. Was er an der Stadt mag und warum er in der TV-Show mitmacht. Außerdem: Was ist eigentlich mit dem 30-jährigen Niklas?

Am heutigen Donnerstag startet die 19. Staffel der TV-Sendung „Germany‘s Next Topmodel“. Und zwar mit einer wichtigen Veränderung: zum ersten Mal sind in der ProSieben-Sendung mit Heidi Klum auch männliche Models dabei. Eines von ihnen ist der 24 Jahre alte Lucas Schwarze aus Norderstedt. Er ist Schauspieler und war unter anderem in der RTL-Serie Köln50667 zu sehen.