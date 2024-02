Norderstedt. 19. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ hat begonnen, mit dabei sind auch zwei Norderstedter. Wie sie sich bisher geschlagen haben.

Die neue Staffel „Germany‘s Next Topmodel“ ist gestartet. In der 19. Staffel sind es nicht mehr nur Heidi Klums „Meeeedels“, die um den Sieg im beliebten Showformat kämpfen. In diesem Jahr vergibt die „Model-Mama“ gleich zwei Titel: jeweils für eine Frau und einen Mann. Der erste männliche Kandidat der Show überhaupt ist ein Norderstedter: Niklas Jandusch. Entdeckt wurde er hoch über den Wolken von Heidi Klum selbst.