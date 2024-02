Henstedt-Ulzburg. Bundesweites Party-Phänomen „Mama geht tanzen“ in Henstedt-Ulzburg: Mütter suchten auf der Tanzfläche die Freiheit von einst.

Laute Musik, bunte Lichter, tanzende Menschen. Gespielt werden die Hits der 90er und 2000er: von „I want it that way“ von den Backstreet Boys, über „Sing Hallelujah!“ von Dr. Alban bis zu „Single Ladies“ von Beyoncé. Die Menge tanzt dazu ausgelassen – bereits um 21 Uhr sind die Tanzflächen gut gefüllt. Eine halbe Stunde später ist es schon richtig warm im Club. Sonst undenkbar – eine Party, die um 20 Uhr beginnt und um 23 Uhr endet. Zudem auffällig: Es sind nur Frauen da.