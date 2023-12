Norderstedt. Sie stammen aus Bremen, es gibt sie seit 2003, die Folk-Rockband hatte in den deutschen Charts mit vier Alben Platzierungen in den Top zehn, darunter einmal sogar die Nummer eins. Kürzlich spielten sie in Hamburg anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens in der ausverkauften Barclays Arena. Und 2024 werden sie einer der Headliner sein beim Match Börner Open Air im Stadtpark Norderstedt: Versengold. Das steht seit einigen Tagen fest, nachdem die Organisatoren Patricia Kahl und Tony Groß schrittweise das Line-up für das nächste Jahr präsentiert haben. Dann wird das Match Börner Open Air am 12. und 13. Juli gefeiert.

Die Organisatoren – Kahl und Groß betreiben in Langenhorn eine Billardkneipe an der Tangstedter Landstraße – haben in Norderstedt etwas geschaffen und durchaus auch etabliert, das für die viertgrößte Stadt in Schleswig-Holstein einzigartig ist. 2021 scheiterte die Premiere noch an den Corona-Auflagen, wodurch die Musikfans auf ein Konzert von The Boss Hoss verzichten mussten. 2022 starteten sie dann aber mit einer dreitägigen Veranstaltung. Es gab einen Comedy-Abend mit Matze Knop und Konzerte unter anderem von Torfrock und Tim Bendzko.

Match Börner Open Air im Stadtpark Norderstedt: Ein großer Rockname sagt für 2024 zu

2023 veränderten sie einiges. Das Festival wurde auf zwei Tage verkürzt, dafür mit klar unterscheidbaren Abenden: Einer Party mit Künstlern und Gruppen aus dem Umfeld des Hamburger SV, allen voran Abschlach!, und mit Einnahmen, die zum Teil an die Uwe-Seeler-Stiftung gingen. Handfester Rock prägte Tag zwei: Danko Jones, Subways, Jeremy Days, The New Roses und Selig.

In diesem Jahr sorgte die HSV-Kultband Abschlach! beim Match Börner Open Air für Begeisterung.

Foto: Christopher Mey

2022 und 2023 kamen jeweils über 4000 Menschen zum Feiern. Geld verdient haben Groß und Kahl damit nicht, sie haben stets transparent und offenherzig die schwierigen Anfangsjahre des Festivals beschrieben. Es ging bisher darum, sich einen Namen zu machen, nicht nur beim Publikum zu etablieren, sondern auch Booking-Agenturen und der Musikszene zu zeigen: In Norderstedt geht etwas.

Ein Tag im Zeichen von Mittelalter-Rock, Irish Folk und Seemannsgeschichten

„Wenn wir überleben, werden in den kommenden Jahren viele bekannte Namen nach Norderstedt kommen“, hatte Tony Groß im Juni gesagt, kurz bevor es losging. Und vor diesem Hintergrund wurde die Besetzung für 2024 zusammengestellt.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Versengold spielen am Freitag unter anderem zusammen mit Mr. Hurley & Die Pulveraffen. Auch sie kommen aus dem Folkrock-Metier, verkörpern eine Art Piratenlook, sind eine feste Größe unter anderem auf Mittelalter-Festivals, zuletzt sorgten sie zweimal für eine ausverkaufte Markthalle. Illegal 2001 sind nach 2022 zum zweiten Mal dabei, ebenso auf der Bühne: die Hamburger Rockband Ohrenfeindt.

Dritte Wahl: Handfester Punk aus Rostock mit klarer politischer Haltung

Für den Sonnabend konnte Dritte Wahl gewonnen werden. Die Punkband aus Rostock ist seit über 20 Jahren im Geschäft, hat sich eine treue Fanbasis erarbeitet, auf die nun auch das MBOA setzt. Vor wenigen Tagen erschien das neue Album „Urlaub in der Bredouille“, es ist das bereits zwölfte der Gruppe. Musikalisch aus einer ähnlichen Richtung sind Milliarden aus Berlin, die übrigens einmal Vorband von Ton, Steine, Scherben waren. Auch dabei sind alte Bekannte wie Liedfett und Edelgift, dazu Lumpenpack und die Kapelle Petra.

„Wir sind stolz, dass wir Versengold in den Stadtpark bekommen“, sagt Tony Groß. Immerhin habe sich die Band sogar für den bundesdeutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2024 beworben. „Es ist so, dass wir jetzt anders, offener, mit den Bands sprechen.“ Ein gewisses Standing hat das Festival schon, auch wenn Absagen zum Geschäft dazugehören.

Dritte Wahl ist eine Punkrock-Band aus Rostock, die haben kürzlich ihr neues Album „Urlaub in der Bredouille“ veröffentlichte.

Foto: Erick Miotke

Eines ist dem Match-Duo wichtig: „Alle Bands, die wir haben, engagieren sich offen gegen Rechtsextremismus.“ So auch Dritte Wahl, vor den Musikern müsse man „den Hut ziehen“, schließlich seien diese vor 30 Jahren in Rostock mit klarer Haltung in einem schwierigen Umfeld aufgetreten.

Zusammengefasst, so Tony Groß: „Am Freitag haben wir es mittelalterlich, mit Irish Folk, mit Seemannsgeschichten.“ Und der Sonnabend steht im Zeichen des handfesten Punks, Pogo vor der Bühne inklusive.

Mehr zum Thema

Match Börner Open Air im Stadtpark Norderstedt: 2024 soll erstmals die „schwarze Null“ stehen

Der Vorverkauf läuft bereits online. Für beide Tage zahlt man derzeit 114,90 Euro beziehungsweise ermäßigt (Schüler, Studenten, Rentner) 103,40 Euro. Menschen mit Behinderungen (ab 50 Prozent) sowie deren Begleitperson bekommen Karten für 57,45 Euro. Die Preise für einen Tag sind wie folgt: 64,90 Euro, 58,40 Euro (ermäßigt) sowie 32,45 Euro (Menschen mit Behinderungen bzw. Begleitperson). Auch die 160 Karten für den Wohnmobil-Platz sollen in den nächsten Tagen in den Verkauf gehen.

Für Anwohner stellt das Match wieder Sondertickets zur Verfügung. „Mit 20 Prozent Rabatt, sie können sich bei uns melden“, so Tony Groß. Generell soll 2024 davon unabhängig das erste Mal die „schwarze Null“ stehen, sagt er. Und das sei realistisch. „Wir sind auf einem guten Weg, sind jetzt bei den Vorverkaufszahlen dort, wo wir 2023 Ende April waren.“

Wer die Künstler und Bands des Match Börner Open Air 2024 noch nicht kennt, sollte einmal bei Spotify reinhören. Unter „MBOA 2024“ haben die Organisatoren viele Songs in einer Playlist zusammengefasst.