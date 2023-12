„Grandios“: 23.000 Euro Spenden mit Bowlingturnier gesammelt

Henstedt-Ulzburg. „Gefühlt habe ich gar nicht geschlafen“, sagte Oliver Kook. Bis tief in die Nacht hat er gemeinsam mit Nicolas Fahl und Jakovos Libanios bei Nordic Bowling in Henstedt-Ulzburg Kameras, Ton und Beleuchtung aufgebaut. Am Sonntagmorgen um kurz nach 7 Uhr waren sie wieder auf der Anlage. Hier stieg das große Bowlingturnier von „Gemeinsam Gutes“, eine der größten Spendenaktionen der Region, die die drei Volleyballer der Huskies vom SV-Henstedt-Ulzburg ins Leben gerufen haben.

Sieben Stunden lang wurde das Turnier live im Fernsehen bei Noa4 übertragen. 24 Teams, die sich aus Firmen, Vereinen und Freunden zusammensetzten, traten gegeneinander an. Die drei Initiatoren moderierten die Sendung. Besonders gegen Ende machte sich aber die Müdigkeit bei ihnen bemerkbar: „Auf der einen Seite möchte ich, dass das hier ewig weitergeht, weil es so schön ist. Auf der anderen Seite bin ich aber auch froh, wenn es zu einem schönen Abschluss kommt“, sagte Kook.

„Gemeinsam Gutes“: 23.000 Euro Spenden mit Bowlingturnier gesammelt

Seit Monaten haben die drei Familienväter auf die Veranstaltung hingearbeitet. Etliche Arbeitsstunden investiert. Und: Der Aufwand hat sich gelohnt. Mit Ende des Bowlingturniers, das übrigens das Team der Firma Hesebeck aus Henstedt-Ulzburg gewonnen hat, haben sie mehr als 23.000 Euro Spenden gesammelt. „Jede Summe, die für soziale Projekte zusammenkommt, ist super“, sagte Nicolas Fahl. Von der Unterstützung, die sie bekommen haben, war er überwältigt: „Ich finde es grandios, dass wir wieder so viele Menschen gefunden haben, die sich mit uns zusammen engagieren“, sagte er.

Benny, Nicolas, Kris und Sven sind für den Pizzaservice Smiley‘s beim Bowlingturnier angetreten.

Foto: Annabell Behrmann

Das Besondere: Im vergangenen Jahr mussten die Veranstalter viel Akquise betreiben, um Menschen von ihrem Bowlingturnier zu begeistern. „Diesmal sind die Leute von ganz allein auf uns zugekommen“, berichtete Fahl. Manche Firmen hätten sogar mehrere Hundert Euro gespendet, obwohl sie gar kein eigenes Team im Wettbewerb stellen konnten.

Durch Pandemie kamen Volleyballer auf Idee für Charityaktion

„Ich finde klasse, was die Jungs machen. Sie sind lange Freunde von mir. Ich habe mit meinen Chefs gesprochen und die fanden die Aktion sofort super“, sagte Sven Wischhöfer, der für den Pizzaservice Smiley‘s arbeitet. Das Unternehmen unterstützt „Gemeinsam Gutes“ von Beginn an – mit Gratispizzen und Spenden.

Liza Libanios und Frederike Weper gehören dem Team Huskies Honeys an, das aus Spielerfrauen und Freundinnen der "Gemeinsam Gutes"-Initiatoren besteht.

Foto: Annabell Behrmann

Bereits zum vierten Mal haben die Initiatoren die Charityaktion organisiert. Als 2020 wegen der Corona-Pandemie sämtliche Spiele abgesagt werden mussten, wollten die Volleyballer dennoch etwas Sinnvolles mit ihrer Zeit anfangen. Die Idee für „Gemeinsam Gutes“ wurde geboren. Im ersten Jahr sendeten sie noch einen zwölfstündigen Livestream aus dem Keller von Oliver Kook, im zweiten aus den Hallen vom SVHU Sportland. Vergangenes Jahr veranstalteten sie dann zum ersten Mal ein Bowlingturnier und nahmen damit rund 24.000 Euro ein. In diesem Jahr haben sie die Chance, die Rekordsumme noch zu überbieten. Denn: Das endgültige Ergebnis wird erst in einigen Tagen feststehen. Die Menschen können weiter unter betterplace.org spenden.

Nicolas Fahl, Jakovos Libanios und Oliver Kook (v.l.) haben sieben Stunden lang „Gemeinsam Gutes 4 Kids“ moderiert.

Foto: Annabell Behrmann

Spenden gehen an drei Projekte in Norderstedt

Bevor am Sonntag überhaupt die erste Kugel über die Bahnen gerollt ist, waren auf dem Spendenkonto bereits 16.000 Euro eingegangen. „Das war eine luxuriöse Situation für uns. So konnten wir uns ganz auf die Durchführung des Events konzentrieren“, sagte Oliver Kook. Unterstützung bekamen die Veranstalter auch von ihren Frauen. Sie stellten ein eigenes Bowling-Team: die Huskies Honeys. „Die Jungs sind total engagiert. Sie investieren so viel Zeit für den guten Zweck. Ich bin stolz, was sie da auf die Beine gestellt haben“, sagte Liza Libanios, die Ehefrau von Jakovos Libanios.

In diesem Jahr gehen die Spenden an Lacrima, die „Norderstedter Chance“ und die Offene Werkstatt. Alle Projekte setzen sich für das Wohl von Kindern ein und wollen ihr Leben verbessern. Ein weiterer Teil des Geldes fließt in den „Gemeinsam Gutes Notgroschen“. Hiermit sollen das ganze Jahr über einzelne Initiativen mit kleineren Beträgen unterstützt werden.