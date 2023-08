Karl-May-Spiele: Ein Leben lang Winnetou sehen – für lau

Karl-May-Spiele verlosen das „Goldene Ticket“: Wer gewinnen will, muss seine Liebe zu Winnetou und Co beweisen.

Bad Segeberg. Sie nennen es das „Goldene Ticket“ – und das wirkt fast so, als hätte sie in Karl Mays Silbersee ein ganz besonderes Artefakt gefunden. Tatsächlich ist dieses Ticket der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg ein rares Objekt der Begierde. Denn es garantiert seinem Besitzer oder seiner Besitzerin freien Eintritt bei den Karl-May-Spielen – auf Lebenszeit.

An das „Goldene Ticket“ kommt man ran, wenn man bei einem Gewinnspiel der Spiele aus Anlass der 70. Spielzeit mitmacht. Dazu muss man lediglich bekennen, warum man eben jener Fan ist, dessen Liebe für Winnetou und Co so groß ist, dass ein lebenslanges, kostenloses Besuchsrecht in der Kalkbergarena der Erfüllung aller Träume gleichkommt.

Karl-May-Spiele: Fans sollen ihre „goldenen Momente“ beschreiben

Kalkberg-GmbH-Geschäftsführerin Ute Thienel sagt, man sei auf der Suche nach den goldenen Momenten der Besucher. „Wir möchten gern wissen, was unsere Gäste an den Karl-May-Spielen lieben.“ Das können besondere Augenblicke sein, die man nie vergessen hat und die einen dazu brachten, Jahr für Jahr zu Winnetou und seinen Freunden ins Freilichttheater zu ziehen. „Es geht nicht darum, eine außergewöhnliche Geschichte zu erzählen oder besonders wortgewandt zu sein“, teilt Thienel mit.

Das „Goldene Ticket“ wird unter allen Einsender*innen verlost, unabhängig von ihrer Zuschrift und ob sie in diesem Jahr schon das Abenteuer „Winnetou I – Blutsbrüder“ gesehen haben oder wie oft sie bereits in Bad Segeberg waren.

„Goldenes Ticket“: Eine freie Vorstellung pro Jahr – mit Begleitung

Denn natürlich würden langjährigen Beobachtern der Karl-May-Spiele schon ein paar semi-prominente Dauergäste in der Kalkbergarena einfallen, für die das lebenslange Ticket quasi die verdiente Auszeichnung wäre. Doch es sollen eben alle Karl-May-Fans dieselbe Chance haben. Ute Thienel: „Wir haben ein sehr treues Publikum – und mit diesem traumhaften Preis möchten wir dafür ‚Danke‘ sagen.“

Das „Goldene Ticket“ gilt übrigens für eine Vorstellung pro Jahr. Der heißblütige Fan kann also in der jeweiligen Spielzeit nicht etwa auf einem dauerreservierten Platz sein Tipi aufspannen. Aber er darf eben einmal im Jahr umsonst zuschauen – und dazu auch noch eine Begleitperson mitbringen. Und weitergeben an andere darf man das Ticket auch nicht – falls man in einem Jahr mal verhindert sein sollte.

Karl-May-Spiele: Zusätzlich werden Familienpakete verlost

Zusätzlich werden unter allen Einsender*innen fünf Familienpakete mit jeweils vier Ehrenkarten für das Stück „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“ verlost. Es wird vom 29. Juni bis zum 8. September 2024 im Freilichttheater am Kalkberg aufgeführt.

Die Zuschriften können die Karl-May-Spiele auf zwei Wegen erreichen: per E-Mail an gewinner@karl-may-spiele.de oder per Post an die Kalkberg GmbH, Karl-May-Platz, 23795 Bad Segeberg. Das Stichwort lautet „Goldenes Ticket“. Die Zuschriften sollten höchstens eine halbe Seite Text umfassen. Richtwert für Computernutzer: 1000 Zeichen. Es reicht aber auch ein einziger Satz – ganz wie man möchte. Einsendeschluss für die Zuschriften ist der 23. August.

Kalkbergarena: 13 Millionen Besucher*innen in 70 Jahren

„Das gesamte Team ist schon sehr gespannt auf die Zuschriften unserer Gäste. Als die Stadt Bad Segeberg vor 70 Jahren den Startschuss für die Karl-May-Spiele gegeben hat, konnte niemand auch nur ahnen, was für eine Erfolgsgeschichte das wird“, sagt Thienel. Über 13 Millionen Besucher haben seit dem 16. August 1952 die Karl-May-Abenteuer am Kalkberg erlebt.