Bei Alexander Klaws alias Winnetou und Bastian Semm (Old Shatterhand) war der Andrang am größten.

Bad Segeberg. Wie viele Autogrammkarten die Stars der Segeberger Karl-May-Spiele an diesem Vormittag unterschrieben haben, weiß nicht einmal Michael Stamp. Der Pressesprecher und Autor mehrerer Inszenierungen blickt auf die nicht enden wollenden Menschenmengen in der Innenstadt, die geduldig für eine Unterschrift anstehen.

Am meisten umringt wird der Stand von Alexander Klaws alias Winnetou und Bastian Semm (Old Shatterhand). „Allein bei uns sind es etwa 3000 Karten“, sagt Klaws und schreibt weiter fleißig seinen Namen auf Karten, aber auch auf Plakate, T-Shirts oder in Karl-May-Bücher.

Karl-May-Spiele: Tausende Fans stehen Schlange bei Winnetou und Co.

„Eine Stadt spielt Karl May“, hieß die Veranstaltung in der Fußgängerzone, die Tausende anzog und besser den Namen „Eine Stadt steht Schlange“ getragen hätte. Auf einer Länge von mehreren 100 Meter standen die Menschen in mehreren Reihen vor den Ständen mit den Schauspielern, zum Teil in unterschiedlichen Richtungen, an.

Punkt 11 Uhr waren Klaws und Semm begleitet von mehreren Ordnern zu ihrem Stand gegangen. Beide begrüßten ihre Fans mit einem herzlichen „Moin!“, dann griffen sie zu den Eddingstiften, schrieben und plauderten mit den Besuchern, so weit es die knappe Zeit zuließ. Damit ihre Frisuren in den Getümmel nicht durcheinander gerieten, lag eine Dose Haarspray hinter ihnen auf der Bank griffbereit.

Fans aus Brandenburg ergattern die ersten Autogramm von Klaws und Semm

Zu den ersten, die ein Autogramm der beiden ergatterten, gehörten Sylvia und Mike Nachtigall. Sie haben in der Nacht zuvor nicht geschlafen, sondern waren mit dem Auto von Rathenow in Brandenburg nach Bad Segeberg unterwegs, kamen gegen 7 Uhr an, um sich kurz nach 8 Uhr am Stand von Winnetou und Old Shatterhand anzustellen.

Mike und Sylvia Nachtigall sind aus Rathenow in Brandenburg angereist, um Autogramme zu ergattern.

Foto: Wolfgang Klietz

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wir sind echte Fans, und Alexander ist ein Superstar“, sagte Mike Nachtigall, als er gemeinsam mit seiner Sylvia stolz mit Autogrammen auf einem Plakat und auf Karten vom Stand zurückkommt. Um 15 Uhr schauten sie sich die Vorstellung am Kalkberg an, dann ging die Reise zurück nach Rathenow. „Ist ja nur eine Tagestrip“, sagte Mike Nachtigall.

Nadine Menz , Joshy Peters und Sascha Hödl und die legendären Filmmelodien

Auch vor dem Stand von Nadine Menz (Nscho-tschi), Joshy Peters (Intschu-tschuna) und Sascha Hödl (Pida) standen die Fans geduldig an – trotz der Sonne, die mit Macht auf die Warteschlangen schien. Im Hintergrund liefen aus den Lautsprechern der Kneipe „Spätschicht“ die legendären Filmmelodien der deutschen Winnetou-Filme der 60er-Jahre.

Nadine Menz, Joshy Peters und Sascha Hödl (links) geben unermüdlich Autogramme.

Foto: Wolfgang Klietz

Die gleichen Szenen am Stand von Livio Cecini (Will Parker), Stephan A. Tölle (Dick Stone) und Volker Zack (Sam Hawkens): Die Ordner versuchten, allzu aufdringliche Fans vor den Stars auf Distanz zu halten. Wer sein Autogramm erhalten hatte, musste sich einen Weg zurück in die Fußgängerzone bahnen können. Dort waren einige in Western-Manier gekleidete junge Frau unterwegs, die Federschmuck für kleine und große Möchtegernindianer verteilten.

Michael Stamp ist vom Andrang nicht überrascht. „Die Menschenschlangen reichen jedes Mal zurück bis nach Klein Gladebrügge“, sagte er lachend. Er und seine Kollegen der Karl-May-Spiele sind froh, dass Fans und Stars nach der Pandemie sich endlich wieder nahe kommen können. Noch im letzten Jahr galten die Abstandsregeln.

Auch der Stand von Volker Zack, Stephan A. Tölle und Livio Cecini (von rechts) war von Autogrammjägern umringt.

Foto: Wolfgang Klietz

Kurz nach 12 Uhr war das Spektakel beendet. Die meisten Besucher hatten ihr Autogramm bekommen, die Schauspieler fuhren zurück zum Kalkberg. „Dort gibt es was zu essen und um 15 Uhr beginnt die erste der beiden heutigen Shows“, sagt Stamp. Auch Mike und Sylvia Nachtigall werden in der Arena bei „Winnetou I“ sitzen – stolz mit den Autogramm von Alexander Klaws und Bastian Semm in der Tasche.