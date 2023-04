Wetter Norderstedt: Ostern – Wann der "kleine Sprung in Richtung Frühling" kommt

Norderstedt. Endlich Ostern! Aber wie wird das Wetter an diesem verlängerten Wochenende, in Norderstedt und Umgebung? Taugt es für Ausflüge in die Natur, muss man die Wind- oder Öljacke mitnehmen, wenn man ans Meer fahren will? Josef Kantuzer, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, weiß mehr.

„Der Karfreitag startet mit kühlen Temperaturen um die ein bis zwei Grad, kommt aber ansonsten ganz freundlich daher“, sagt Kantuzer. Es werde ein sonniger Tag – und wärmer wird es dann auch. Das Thermometer klettert auf bis zu 13 Grad.

Wetter Norderstedt: Wann der „kleine Sprung in Richtung Frühling“ kommt

Nicht ganz so toll wird das Wetter dann am Sonnabend. Es wird eher wolkig, 12 bis 13 Grad, außerdem könne es den Tag über „leichte Niederschläge“ geben.

Am Ostersonntag ist mit „wechselnder Bewölkung, mal Wolken, mal Sonne“ zu rechnen. Außerdem gebe es auch am Sonntag die „leichte Neigung zu Niederschlägen“. Aber es bleibe „über weite Strecken trocken“. Die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad.

Wetter Norderstedt: Wann es an Nord- und Ostsee windig wird

Am Montag gibt es dann einen „kleinen Sprung in Richtung Frühling“, wie Josef Kantuzer sagt. Es wird nämlich deutlich wärmer, die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad. Sonnig ist die erste Tageshälfte, dann ziehen wieder Wolken auf. Es bleibt aber „im Wesentlichen“ trocken.

Wer einen Ausflug an die Nord- oder Ostsee plant, kann weitgehend mit ähnlichem Wetter rechnen wie in Norderstedt. Es wird aber etwas kühler, so erreichen die Temperaturen an der Ostsee am Karfreitag nur 8 Grad. Und an der Ostsee ziehen auch schon im Laufe des Karfreitags die Wolken auf.

Wer am Montag an die Nord- oder Ostsee will, sollte Mütze und Schal einpacken. „Wahrscheinlich weht ein frischer, spürbarer Wind“, sagt Josef Kantuzer.