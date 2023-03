Norderstedt: Ausflüge zu Ostern: 10 schöne Ziele nördlich von Hamburg

Norderstedt. Zu Ostern soll man einen Spaziergang oder einen Ausflug machen, das hat uns schon Goethe gelehrt. Und zum Glück gibt es in Norderstedt und Umgebung auch sehr geeignete Ziele für so eine Landpartie. Orte zum Einkehren gibt es auch – wer so etwas plant, sollte besser frühzeitig einen Tisch reservieren. Hier kommen unsere Empfehlungen.

ErlebnisWald Trappenkamp: Wildgehege, Schmetterlingsgarten und mehr

Der ErlebnisWald Trappenkamp.

Foto: Jörg Riefenstahl

Die Natur greifbar und erlebbar machen: Das möchte der ErlebnisWald Trappenkamp, den die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten betreiben. Zu den Besonderheiten des Parks gehören begehbare Wildgehege, ein Bienen- und ein Schmetterlingsgarten sowie ein Bereich, in dem Hunde frei laufen dürfen. Wer gleich über Nacht bleiben will, kann direkt neben dem ErlebnisWald ganz legal wildcampen, auf dem „Schlafplatz Wildes SH“.

Tannenhof, 24635 Daldorf. Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10 bis 16 Uhr, Sa und So 10 bis 17 Uhr. Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder 5 Euro., Telefon: 04328/17 04 80.

Wildpark Eekholt: Der Klassiker unter den Ausflugszielen

Wildpark Eekholt. Die Wölfe Mascha (links) und Alexander in ihrem Gehege.

Foto: Christopher Mey

Viele Eltern kennen ihn aus Schulzeiten – und er ist immer einen Ausflug wert: der Wildpark Eekholt. Rehe, Hirsche, Adler, Wölfe, Eulen, Kreuzottern und noch ganz viele andere einheimische Wildtiere lassen sich hier wunderbar bestaunen. Seit Kurzem gibt es auch wieder die beliebten Flugschauen. Familien können Bollerwagen mieten, Grillstellen können reserviert werden. Am Ostersonntag gibt es von 10 bis 16 Uhr eine „Umweltrallye“ für Familien. Gut einkehren kann man am Park im Restaurant Kiek ut Stuben.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Stellbrooker Weg, 24598 Heidmühlen. Täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Familienkarte kostet 38,50 Euro. Telefon: 04327/992 30.

Rader Forst in Tangstedt: Wanderung an der Alster

Mit Gummistiefeln kann man auch ins Wasser hereingehen (Symbolbld).

Foto: petrenkod / Getty Images/iStockphoto

Die meisten Kinder finden Spazierengehen öde – zumindest, wenn der Pfad nur durch Wälder oder Wiesen führt. Aber wie wäre es mit einer Wanderung an der Alster, mit anschließendem Stopp beim Gut Wulksfelde mit Tiergarten, Wasserspielplatz, Hofladen und Restaurant? Ausgangspunkt für den Spaziergang ist der Parkplatz Wulksfelder Weg. Von dort am besten über die Wulksfelder Dorfstraße in den Rader Forst und durch den Wald bis zur Alster gehen. Nach dem Spaziergang sind es nur ein paar Meter bis zum Gut Wulksfelde. Gut essen kann man im dortigen Restaurant „Gutsküche“.

Wulksfelder Dorfstraße, 22889 Tangstedt.

Norderstedt: Rundweg in der Tarpenbek-Niederung

Der Rundweg bietet viele Naturerlebnisse (Symbolbild).

Foto: Natnan Srisuwan / Getty Images/iStockphoto

Einen schönen, acht Kilometer langen Rundwanderweg gibt es in Norderstedt. Er führt durch die Tarpenbek-Niederung. Entlang der Tarpenbek-West und -Ost sowie dem Ossenmoorgraben können Jung und Alt an 17 Natur-Erlebnisstationen Bekanntschaft mit der Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt Norderstedts machen. Start- und Zielpunkt ist der Parkplatz an der Falkenbergstraße 27. Etwa auf der Hälfte der Strecke liegt das Restaurant „Hof Immenhorst“, das sich gut für eine Pause eignet.

Parkplatz Falkenbergstraße 27, Norderstedt.

Bad Segeberg: Einmal um den Großen Segeberger See wandern

Schön, oder? Der Große Segeberger See.

Foto: Michael Schick

Bad Segeberg bietet nicht nur die Karl-May-Spiele, sondern auch ganz kostenlose Natur-Erlebnisse. Zum Beispiel kann man wunderbar um den Großen Segeberger See laufen. Der zehn Kilometer lange Rundweg verläuft auf der Seepromenade, vorbei an kleinen Badestellen durch die Ortschaft Stipsdorf. Wer dann noch möchte, kann auf den Kalkberg steigen, wo See und Stadt überblickt werden können. Start- und Zielpunkt ist der Parkplatz am See, die Route ist ausgeschildert. Ein schönes Einkehr-Ziel direkt am Seeufer ist das Café „Goldmarie“.

Parkplatz am See, Bad Segeberg.

Bad Segeberg: Fledermäuse und Tropfsteine bestaunen

Batmans Brüder und Schwestern gibt’s bei Noctalis zu sehen.

Foto: Noctalis

Wer möchte Batman gerne persönlich treffen? Immerhin seine Verwandten kann man im Fledermauszentrum Noctalis am Kalkberg in Bad Segeberg hautnah erleben. Ein spannendes Programm für Regentage. Ein weiteres Highlight für Kinder ist die geführte Tour durch die Kalkberghöhle. Sie wird an jedem Öffnungstag zu mehreren Uhrzeiten angeboten.

Oberbergstraße 27, Bad Segeberg. Öffnungszeiten: Di bis So 10-17 Uhr, Eintritt Dauerausstellung: 9 Euro für Erwachsene, 7 Euro für Kinder, unter vier Jahren freier Eintritt. Telefon: 04551/89 08 80.

Bad Malente: Paddeln auf der Schwentine

Auf der Schwentine und dem Dieksee kann man prima paddeln (Symbolbild).

Foto: FamVeld / Getty Images/iStockphoto

Schöne Orte, an denen man paddeln kann, gibt es einige. Einer, der sich besonders gut für Touren mit Kindern eignet, ist das Flüsschen Schwentine, in der Gegend um Malente. Boote werden bei „Bottervogel“ geliehen, einem Reisebüro mit Kanuvermietung am Bahnhof. Die Schwentine verbindet den Dieksee mit dem Kellersee, das Wasser ist fast überall flach. Wer bis auf den Dieksee paddelt, kann von der Wasserseite aus den „Immenhof“ sehen, jenen Ort, an dem die Heimatfilme mit Heidi Brühl gedreht wurden und der heute ein Hotel ist. Wer nach dem Paddelausflug in Malente essen gehen will, kann das gut im „Bootshaus am Dieksee“ oder im „La Grotta“.

Reisebüro und Bootsverleih Bottervogel, Hindenburgallee 1, 23714 Malente. Telefon: 04523/40 36 05.

Arche Warder: Auge in Auge mit Barockesel und Hamburger Huhn

Der Tierpark Arche Warder.

Foto: Tierpark Arche Warder

Man fährt ein bisschen auf der A7, aber der Besuch in der Arche Warder lohnt sich. Denn es handelt sich um einen Tierpark der besonderen Art, der sich den Erhalt seltener Nutztierrassen auf die Fahnen geschrieben hat. Kinder treffen dort auf Barockesel, Emdener Gans sowie Hamburger Huhn und lernen eine Menge über die Geschichte der Nutztierhaltung. An den Osterfeiertagen gibt es mehrere Sonderaktionen für Kinder, zum Beispiel „Eselkuscheln“. Das Restaurant „Farmküche“ ist einen Besuch wert.

Langwedeler Weg 11, 24646 Warder. Geöffnet Sa und So 10 bis 18 Uhr, Mo 10 bis 17 Uhr. Eintritt: Erwachsene 12 Euro, Kinder 9 Euro, unter drei Jahren frei. Telefon: 0 43 29 / 913 40.

Norderstedt: Echte Fahrzeuge und Modelle bestaunen um Feuerwehrmuseum

Auch der Fischkutter des Norderstedter Modellbauers Martin Gräfe ist in der Ausstellung im Feuerwehrmuseum zu seuen.

Foto: Claudia Blume

Ein weiteres gutes Ausflugsziel für Regentage ist das Feuerwehrmuseum in Norderstedt. Hier stehen historische Löschfahrzeuge und auch das Feuerlöschboot „Hoechst“. Außerdem ist derzeit noch die Ausstellung „Modellbauträume“ zu sehen, bei der fünf Modellbauclubs ihre Schätze präsentieren. Da sind nicht nur Kinder begeistert. Einkehren kann man im Museumsrestaurant KiM.

Friedrichsgaber Weg 290, Norderstedt. Öffnungszeiten: Mi bis Sa 15 bis 18 Uhr, So 11 bis 18 Uhr. Telefon: 040/525 67 42. feuerwehrmuseum@wtnet.de

Henstedt-Ulzburg: Spazieren gehen an der Alsterquelle

Hier kann man gut wandern: die Alsterquelle in Henstedt-Ulzburg.

Foto: Thorsten Ahlf

Zum Pflichtprogramm eines jeden Schleswig-Holsteiners und Hamburgers, eigentlich eines jeden Erdenbewohners, gehört ein Besuch der Alsterquelle in Henstedt-Ulzburg. Das Gute daran ist, dass man von dort aus wunderbar längere Wanderungen und kurze Spaziergänge unternehmen kann. Von der Alsterquelle aus ausgeschildert ist der Rundweg um das Schlappenmoor. Der ist 12 Kilometer lang, kann aber an mehreren Stellen abgekürzt werden. Ein Café oder Restaurant gibt es in unmittelbarer Nähe nicht. Aber wer sich nach der Wanderung ins Auto setzt, ist ihn zehn Minuten im „Café am Wöddel“ in Henstedt-Ulzburg (gute Torten) und in 20 Minuten im Restaurant „Alsterschleuse“ in Tangstedt.

Alsterquelle, Quellenweg, Henstedt-Ulzburg.