In Norderstedt kehrt traditionelle Veranstaltung zurück. In Henstedt-Ulzburg gibt es Disco-Hits zum Feuer. Ein Überblick.

Das Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide am Deckerberg in Norderstedt ist für viele ein zentraler Treffpunkt.

Kreis Segeberg. Knisterndes Feuer, nette Gesellschaft und leckeres Essen: Am Osterwochenende 2023 brennen wieder zahlreiche Osterfeuer im Kreis Segeberg. Die Mehrzahl der Veranstaltungen findet am Sonnabend, 8. April, statt. Die meisten werden von den ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehren organisiert. Das Abendblatt hat einige Feste und Zusammenkünfte in Norderstedt, Henstedt-Ulzburg und der Region zusammengetragen – ein Überblick.

Ostern 2023: Osterfeuer im Kreis Segeberg – Wo überall die Flammen lodern

Norderstedt

Das Osterfeuer am Deckerberg haben viele Norderstedterinnen und Norderstedter sehr vermisst. Erst fiel es wegen der Corona-Pandemie aus, dann sagten die Veranstalter im vergangenen Jahr aus Solidarität zu den Geflüchteten aus der Ukraine ab. Doch zu diesem Osterfest wird es auf der Wiese östlich der Ulzburger Straße, Höhe Buchenweg, wieder lichterloh brennen.

Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide wird es am Ostersonnabend, 8. April, kontrolliert abfackeln. Es gibt unter anderem Grillwurst, Crêpes, Bier oder Cola. Die Kinder bekommen ein eigenes kleines Feuerchen, an dem sie kostenlos Stockbrot backen können. Das Kinder-Osterfeuer wird um 17.30 Uhr entzündet, das große Feuer um 18 Uhr. Solange der Haufen niederbrennt, kann gefeiert werden. Getränke und Essen wird es bis 22 Uhr geben. Am Deckerberg findet das einzige öffentliche Osterfeuer in Norderstedt statt.

Osterfeuer am Deckerberg, Sa, 8.4., ab 17.30 Uhr, Essen und Getränke bis 22 Uhr, Ulzburger Straße, Höhe Buchenweg, Norderstedt

Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide veranstaltet in diesem Jahr wieder das traditionelle Osterfeuer am Deckerberg in Norderstedt.

Foto: Andreas Burgmayer

Henstedt-Ulzburg

Joey Claussen, der in Henstedt-Ulzburg die Disco Joy und die Nordic-Bowling-Anlage betreibt, veranstaltet zum ersten Mal ein Osterfeuer. In der Nähe der Bahnstation Meeschensee baut er ein beheiztes Festzelt auf. Am Ostersonnabend, 8. April, kann hier in der Zeit von 16 bis 24 Uhr zu Musik aus den 80er- und 90er-Jahren sowie den aktuellen Charts ausgelassen getanzt werden. Essen bereiten Schülerinnen und Schüler des Alstergymnasiums zu, für Getränke sorgt das Team von Nordic Bowling.

Um 17.30 Uhr wird das Osterfeuer gemeinsam entzündet. Die Kinderdisco geht bis 19 Uhr. Für alle Erwachsenen, die nicht genug vom Feiern bekommen, gibt es einen Shuttle-Service, der sie zur After-Show-Party ins Joy fährt. Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht.

Osterfeuer Meeschensee, Sa, 8.4., 16.00–24.00 Uhr, an der Straße Elfenhagen, in der Nähe der Bahnstation Meeschensee, Henstedt-Ulzburg

Joey Claussen, Betreiber der Diskothek Joy in Henstedt-Ulzburg, veranstaltet zum ersten Mal ein Osterfeuer.

Foto: Christopher Mey

Kaltenkirchen

Nachdem das Familienosterfest des THW Kaltenkirchen in den vergangenen Jahren coronabedingt ausfiel, kann es 2023 endlich wieder stattfinden. Geplant ist am Sonnabend, 8. April, ein Osterfeuer mit großer Ostereiersuche. Hüpfburg, Riesenrutsche, Geschicklichkeitsspiele, Fahrzeugausstellung, Essensstände und Feuer im Freizeitpark Kaltenkirchen bieten beste Unterhaltung für Jung und Alt. „Besonderes Highlight wird die große Ostereiersuche sein“, kündigt der THW an. Auf dem „Eiersuchfeld“ seien viele Überraschungen versteckt, die nur darauf warten, von den Kindern gefunden zu werden. Alle Aktivitäten sind kostenfrei. Essen und Getränke gibt es zu familienfreundlichen Preisen.

Familienosterfest Kaltenkirchen, Sa, 8.4., ab 16.00 Uhr, Freizeitpark Kaltenkirchen

Beim vergangenen Familienosterfest des THW Kaltenkirchen war auch der Osterhase zu Besuch.

Foto: Florian Gottschalk

Tangstedt/Wilstedt

Die Freiwillige Feuerwehr Wilstedt lädt bereits am Gründonnerstag, 6. April, zum traditionellen Osterfeuer. Speisen und Getränke gibt es gegen kleines Geld. Gegen 18 Uhr beginnt das Abbrennen des Feuerholzes am Henstedter Weg. Die Freiwillige Feuerwehr Tangstedt feiert am Sonnabend, 8. April, das Osterfest. An der Schulstraße hinter der Kita Himmelszelt werden die Flammen ebenfalls ab 18 Uhr lodern. Die Freiwillige Feuerwehr Wulksfelde hat aus dem Osterfeuer ein Maifeuer gemacht. Am Sonntag, 30. April, kann auf dem Hof Ernst an der Straße An der Alster 23 in den Mai getanzt werden.

Kayhude

Unter dem Motto „Ostern wird gefeuert – und gefeiert“ wird sich am Ostersonnabend, 8. April, zum gemeinsamen Beisammensein am Feuer auf dem Sportplatz in Kayhude getroffen. Ab 18 Uhr geht es los. Für die jüngsten Gäste gibt es Stockbrot.

Osterfeuer Kayhude, Sa, 8.4., 18.00 Uhr, Sportplatz Kayhude, Schulstraße

Bad Segeberg

In Bad Segeberg organisiert der Verein zur Förderung des European Peoples‘ Festivals (EPF) wieder das beliebte Osterfeuer auf dem Landesturnierplatz an der Eutiner Straße. Am Sonnabend, 8. April, können Segebergerinnen und Segeberger von 16 bis 22 Uhr das knisternde Feuer auf der Rennkoppel genießen. Für die Kinder sind außerdem Spiele, eine Rallye und eine Osterüberraschung geplant.

Osterfeuer Bad Segeberg, Sa, 8.4., 16.00–22 Uhr, Landesturnierplatz, Eutiner Straße, Bad Segeberg

Alveslohe

Die Freiwillige Feuerwehr Alveslohe lädt zur geselligen Runde am Feuer auf die Festwiese am Freibad ein. Geplant ist die Zusammenkunft am Ostersonnabend, 8. April, von 17 bis 22 Uhr. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Osterfeuer Alveslohe, Sa, 8.4., 17.00–22.00 Uhr, Festwiese am Freibad, Börgerskamp, Alveslohe