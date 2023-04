Sie möchten Ostern lange frühstücken? Dafür brauchen Sie frische Backwaren? Hier werden Sie in Norderstedt fündig.

Öffnet seine Filiale in Norderstedt am Ostersonntag: Bäcker Holger Rathjen.

Bäckerei Norderstedt Hier können Sie an den Osterfeiertagen Brötchen kaufen

Norderstedt. Das verlängerte Osterwochenende steht vor der Tür. Zeit für die Familie, Zeit zum Entspannen – und auch endlich einmal Zeit für ein schönes, langes Frühstück. Noch schöner wird es mit frischen Brötchen – aber wo bekommt man die an den Feiertagen her? Zum Glück haben viele Bäckereien in Norderstedt Ostern geöffnet. Eine Übersicht.

Bäckerei Nitt: Alle Filialen Karfreitag geschlossen

Die Bäckerei Nitt hat vier Filialen in Norderstedt. Alle haben am Karfreitag geschlossen, an den übrigen Feiertagen aber geöffnet. Das Hauptgeschäft an der Ulzburger Straße 324 öffnet Sonnabend von 6 bis 12 Uhr, Sonntag und Montag von 7 bis 12.

Das „Eichencafé“ an der Segeberger Chaussee 48 hat Sonnabend von 7 bis 12.30 und Sonntag und Montag von 7 bis 17 Uhr geöffnet. Das „Erlencafé“ am Erlengang 5-7 hat Sonnabend von 6 bis 13 Uhr, Sonntag von 7 bis 17 Uhr und Montag von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Das „Oxencafé“ an der Ochsenzoller Straße 103 hat Sonnabend von 6 bis 16.30 und Sonntag sowie Montag von 7 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Bäckerei Rathjen: Karfreitag und Ostermontag zu

Die Bäckerei Rathjen an der Tannenhofstraße 47 schließt am Karfreitag und auch am Ostermontag. Sonnabend ist von 5 bis 12 Uhr geöffnet, Sonntag von 8 bis 11 Uhr.

Bäcker Tackmann: Freitag und Montag geöffnet

Die Bäckerei Tackmann, Alter Kirchenweg 33-41, hat während des langen Wochenendes durchgehend geöffnet. Die Zeiten: Freitag von 8 bis 18 Uhr, Sonnabend von 7 bis 18 Uhr, Sonntag und Montag von 8 bis 18 Uhr.

„Nur Hier“ am Schmuggelstieg: Ostern geöffnet

Auch die Filiale der Bäckerei-Kette „Nur Hier“ am Schmuggelstieg 6 versorgt ihre Kunden über die Feiertage mit Brötchen. Karfreitag ist von 8 bis 16 Uhr geöffnet, am Ostersonntag und Ostermontag ebenfalls. Am Sonnabend ist von 6 bis 17 Uhr geöffnet.

Andresen in Norderstedt-Mitte: Karfreitag zu, sonst geöffnet

Die beliebte Filiale des Bäckers „Andresen“ in Norderstedt-Mitte, Rathausallee 23B, hat am Karfreitag geschlossen. Am Sonnabend ist von 7 bis 13 Uhr geöffnet, Ostersonntag und Ostermontag 7 bis 12 Uhr.

Moorbek-Café in der Passage: Karfreitag geschlossen, sonst geöffnet

Das Moorbek-Café in der Moorbek-Passage in Norderstedt-Mitte, Rathausallee 35-39, hat ebenfalls am Karfreitag geschlossen. Am Sonnabend ist von 7 bis 17 Uhr geöffnet, Sonntag und Montag von 8 bis 17 Uhr.

Dat Backhus im EKZ Immenhof: Ostern geöffnet

Die Filiale der Kette „Dat Backhus“ im Einkaufszentrum Immenhof in Norderstedt-Glashütte, Glashütter Damm 198, hat am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Am Sonnabend ist von 7 bis 12 Uhr geöffnet.

Und diese Bäckereien haben geschlossen

Die Bäckereien im Herold-Center in Garstedt haben an den Ostertagen geschlossen. Die Filiale von Bäcker Junge schließt auch am Sonnabend. Die Filiale von Bäcker Kamps hat aber am Sonnabend geöffnet, von 8 bis 20 Uhr.

Ebenfalls an Ostern geschlossen hat Bäcker Junge im Obi-Baumarkt Norderstedt, Niendorfer Straße 85. Sonnabend ist von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Auch das „Brötchenhaus Norderstedt“, Rugenbarg 55, schließt an den Osterfeiertagen. Am Sonnabend ist dort aber von 6.30 bis 11 Uhr geöffnet.