Einbrecher sind im Kreis Segeberg seit Jahren sehr aktiv – so wie am letzten Wochenende.

Norderstedt/Bad Bramstedt. Auch am vergangenen Wochenende haben Einbrecher im Kreis Segeberg zugeschlagen. Wie die Polizei am Montag meldete, waren Täter in Norderstedt und in Bad Bramstedt aktiv.

In der Garstedter Feldstraße in Norderstedt war das Ziel der Kriminellen ein Einfamilienhaus. Am Freitag, zwischen 15 und 16.42 Uhr, drangen die Täter in das Haus ein und stahlen Schmuck.

Polizei Norderstedt: Einbrecher-Hochburg Kreis Segeberg – Drei Fälle am Wochenende

In Bad Bramstedt blieb es am Freitagvormittag beim Einbruchsversuch: Am Caspar-Fuchs-Weg versuchten sich die Täter zwischen 9.30 und 13.20 Uhr an einem Einfamilienhaus und scheiterten.

In der Bissenmoortwiete, ebenfalls in Bad Bramstedt, hörten Anwohner zwischen 23.30 und 0 Uhr am Freitag Geräusche und stellten danach Schäden an einer Tür fest, die von einem Einbruchsversuchen stammen dürften. Auch hier kamen die Unbekannten nicht in das Gebäude.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte unter 04101/20 20 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de

