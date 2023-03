Polizei Schleswig-Holstein: Diebe steigen in Wohnhaus in Armstedt ein

Diebe brachen am Dienstag in ein Haus an einer kleinen Wohnstraße ein. Jetzt werden Zeugen gesucht. Was gestohlen wurde.

Einbruch morgens: Diebe steigen in Wohnhaus in Armstedt ein

Armstedt. Schon wieder ein Einbruch in einer kleinen, ländlichen Gemeinde: In Armstedt bei Bad Bramstedt sind Einbrecher in den frühen Stunden des Tages in ein Wohnhaus eingestiegen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Zu dem Einbruch kam es am Dienstagvormittag, zwischen 9.15 und 12.30 Uhr. In diesem Zeitraum stiegen die Diebe in ein Wohnhaus an der Straße „Am Wiesenhof“ in Armstedt ein. Sie durchsuchten die Räume und stahlen unter anderem Bargeld und Schmuck.

Eine Streife der Polizeistation Bad Bramstedt nahm eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls auf. Jetzt haben die Beamten der Kriminalpolizei Pinneberg die Ermittlungen aufgenommen.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes gesehen hat, am Dienstagvormittag oder an einem Tag davor, wird gebeten, sich bei der Kripo zu melden, unter Telefon 04101/2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.