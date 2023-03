Polizei: Anwohner beobachten versuchten Einbruch in Schmalfeld

Ein Mann versuchte am späten Abend, in Einfamilienhaus einzusteigen. Dann kam die Polizei. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Schmalfeld. Erneut haben Einbrecher zugeschlagen – und schon wieder trifft es die Region um Kaltenkirchen. Diesmal traf es ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Schmalfeld. Zu dem Vorfall kam es am späten Montagabend. Erst am Freitag und Sonnabend hatte es in Kaltenkirchen einen Einbruch und einen Einbruchsversuch gegeben.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen beobachteten Anwohner am Montag einen Mann an der Straße „Langenhorn“, der versuchte, zwischen 21.40 und 21.50 Uhr in das Wohnhaus zu gelangen. Die Anwohner riefen die Polizei an.

Polizei Schleswig-Holstein: Anwohner beobachten versuchten Einbruch in Schmalfeld

Der Unbekannte floh noch vor Eintreffen der alarmierten Streifenwagen mit einem zweiten Mann in einem Pkw, ohne in das Haus gekommen zu sein. Der Täter soll circa 1,90 Meter groß und schlank gewesen sein. Er hatte eine Tasche bei sich.

Der zweite Unbekannte war ähnlich groß und von kräftiger Statur. Er trug ein kariertes Oberteil, eine Lederweste und eine Schiebermütze.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise zu den beschriebenen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes unter 04101/2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.

