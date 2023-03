Polizei: Einbrecher am Wochenende in Kaltenkirchen unterwegs - Zeugen gesucht

Einbrecher waren am Freitag und Sonnabend in Abend- und Nachtstunden am Werk. Warum sie in einem Fall scheiterten.

Kaltenkirchen. Einbrecher waren am Freitag und Sonnabend in Kaltenkirchen unterwegs. In einem Fall drangen sie in ein Einfamilienhaus ein, in einem anderen Fall scheiterte der Einbruch in ein Haus. Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Zu dem Einbruch am Freitag kam es in der Zeit zwischen 18.30 und 23 Uhr. Unbekannte betraten in dieser Zeit die Wohnräume eines Einfamilienhauses am Anemonenweg. Sie durchsuchten sämtliche Zimmer, verließen das Haus aber nach bisherigen Informationen ohne Stehlgut.

Polizei Schleswig-Holstein: Einbrecher in Kaltenkirchen unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Zu der zweiten Tat kam es zwischen Freitag, 22.30 Uhr, und Sonnabend, 11.30 Uhr. Unbekannte Täter versuchten gewaltsam ein Einfamilienhaus in der Lortzingstraße zu betreten, scheiterten jedoch an einer mechanischen Sicherungseinrichtung der Tür.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101/202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.