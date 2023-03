Gewalt, die sprachlos macht: In Ellerau sind offenbar Minderjährige für einen bewaffneten Raubüberfall verantwortlich.

Die jugendlichen Räuber zogen in Ellerau einen Schlagstock und verprügelten ihr Oper (Symbolbild).

Ellerau. Sie prügelten mit einem Stock auf ihn ein und nahmen ihm das Bargeld weg: Ein 15-Jähriger wurde am Sonnabend in Ellerau von Unbekannten angegriffen und ausgeraubt. Offenbar waren die Täter nicht viel älter als ihr Opfer.

Die Gewalttätigkeit, mit der die beiden offenbar etwa 16 Jahre alten Räuber vorgingen, macht sprachlos. Der 15-Jährige was am Sonnabend um 23.15 Uhr zwischen Bürgerhaus und Festplatz in Ellerau unterwegs, als ihn die beiden Täter ansprachen.

Polizei Norderstedt: 15-Jähriger wurde mit Schlagstock verprügelt und ausgeraubt

Plötzlich zog einer der Jugendlichen einen Schlagstock und prügelte auf den 15-Jährigen ein. Schließlich nahmen die beiden Räuber dem Jungen einen hohen zweistelligen Bargeldbetrag ab. Danach flüchteten sie in Richtung Berliner Damm davon.

Die alarmierte Polizei machte sich sofort auf die Fahndung nach den Tätern. Mehrere Streifenwagen fuhren die Umgebung des Tatortes ab. Doch am Ende musste die Suche in der Nacht erfolglos abgebrochen werden.

Polizei Norderstedt: Täter trugen Schlauchschals vor dem Gesicht

Der 15-Jährige konnte allerdings eine Beschreibung der beiden Gesuchten abgeben: Die Jugendlichen sollen beide um die 16 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Bei der Tat waren sie dunkel gekleidet. Der Täter mit dem Schlagstock hatte einen Schlauchschal ins Gesicht gezogen und eine Mütze oder eine Kapuze auf. Der Zweite soll eine Jacke, vermutlich der Marke „Emporio Armani“, getragen haben. Auch er hatte eine Kapuze oder Mütze auf und einen Schlauchschal vor dem Gesicht.

Der Fall wurde von der Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei Norderstedt übernommen. Sie sucht nun Zeugen und bittet unter 040/52 80 60 um Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung und Identität der Unbekannten.