Wetter Norderstedt: Wann die Sonne scheint, wo die Wolken lauern

Wie lange hält die Outdoor-Saison noch an? Wetterexperte Markus Eifried vom DWD weiß mehr.

Mildes Wetter in Norderstedt und Umgebung – gut geeignet zum Wandern mit Freunden.

Norderstedt. Der September hat begonnen – und mit ihm der Herbst, zumindest der meteorologische. Bis zum kalendarischen Herbstbeginn am 23. September ist natürlich noch ein bisschen Zeit. Und die ist erst einmal gar nicht herbstlich, zumindest nicht an diesem Wochenende. Milde Temperaturen in Norderstedt und Umgebung versprechen die Prognosen.

„Am Sonnabend starten wir mit viel Sonne, später ziehen ein paar Wolken auf“, sagt Markus Eifried, Diplom-Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 24 Grad, es wehe ein schwacher bis mäßiger Wind aus östlicher Richtung. Regen hingegen sei „nirgendwo in Sicht“.

Wetter Norderstedt: Sonne, Wolken, Wind – aber kein Regen am Wochenende

Ähnlich das Wetter am Sonntag: Es beginnt sehr freundlich, später gibt es ein paar Wolken, dazu Temperaturen um die 25 Grad und etwas Wind. Mit Regen sei auch am Sonntag nicht zu rechnen – eine wichtige Botschaft für alle, die einen Ausflug machen oder zum Ende der Saison noch einmal Winnetou durch die Kalkbergarena reiten sehen wollen.

Die Prognosen für den Wochenbeginn seien „noch etwas unsicherer“, so der Wetterexperte. Aber die Wahrscheinlichkeit für Regen steige. Markus Eifried: „Am Montag nehmen die Wolken zu. Es wird bis zu 26 Grad warm und kann Niederschlag geben.“

Am Dienstag dann ist es immer noch 24, 25 Grad warm – allerdings wohl auch „überwiegend bewölkt“, die Schauerneigung sei – zumindest nach derzeitigen Prognosen – „stark ausgeprägt“.

