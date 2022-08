Karl-May-Spiele: Winnetou im Endspurt: Wie man jetzt noch an Tickets kommt

Das Stück "Der Ölprinz" geht in der Kalkbergarena in Bad Segeberg in den Endspurt.

Bad Segeberg. Steuern die Karl-May-Spiele auf einen Besucher-Rekord zu? Auch wenn das jetzt noch niemand sagen kann – die erste Saison nach der Corona-Pause ist schon jetzt ein voller Erfolg. Weit über 300.000 Zuschauer haben das Stück „Der Ölprinz“ mit Alexander Klaws als Winnetou und Sascha Hehn als Ölprinz bereits gesehen.

Damit gehört das Stück schon jetzt zu einem der größten Hits in der Geschichte der Karl-May-Spiele. Aber wird bis Ende der Saison auch noch die Marke von 400.000 Besucherinnen und Besuchern geknackt – so wie in der bisherigen Rekord-Spielzeit 2019, als 402.110 Besucher nach Bad Segeberg kamen?

Karl-May-Spiele: Winnetou im Endspurt – wie man noch am Karten kommt

Bis zum Ende der Saison sind es nur noch wenige Vorstellungen. „Der Ölprinz“ endet am Sonntag, 4. September, um 15 Uhr mit der 72. und letzten Vorstellung. Vom 1. bis 4. September 2022 stehen die letzten sieben Vorstellungen an: von Donnerstags bis Samstag ab 15 und 20 Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr. Für die Nachmittagsvorstellungen am Donnerstag und Freitag gibt es noch genügend Tickets in nahezu allen Preiskategorien. Auch am Donnerstag Abend sind noch zusammenhängende Restkarten zu bekommen.

Für die Veranstaltungen am Freitag und Samstag Abend hingegen sind nur noch Einzeltickets zu haben - ebenso für die Nachmittage am Samstag und Sonntag.

Wer Alexander Klaws in der Rolle des Winnetou noch sehen möchte, hat dieses Jahr nur noch wenige Möglichkeiten dazu.

Foto: Miriam Opresnik

Restkarten für das Wochenende gibt es nur noch telefonisch

Allerdings gibt es derzeit noch die eine letzte Chance auf Plätze in den begehrten Vorstellungen: nämlich für den unnummerierten Block F im oberen linken Teil des Freilichttheaters. Hier stehen noch Kapazitäten zur Verfügung. Die Tickets können ausschließlich telefonisch über die Hotline 01805/952111 und nicht über den Ticket-Shop im Internet erworben werden.

Wichtig: Da diese Plätze nicht numeriert sind, sollte man mit den Karten pünktlich zum Einlass (jeweils 60 Minuten vor Beginn einer Vorstellung) ins Theater zu gehen, um sich die besten Sitzplätze in Block F zu sichern.