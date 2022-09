Parken Norderstedt: „Gibt es doch nicht!“: Bezahl-Parken startet mit Panne

Über 30 Jahre Diskussionen, zehn Jahre Arbeit am Konzept für Parkgebühren – und dann streikt am ersten Tag die Technik.

Am 1. September sollten die Parkscheinautomaten rund um das Rathaus in Norderstedt scharf geschaltet werden – doch eine EDV-Panne verhindert einen einwandfreien Start.

Norderstedt. Seit weit über einem Jahrzehnt diskutiert die Norderstedter Politik darüber, das Gratis-Parken in den Tiefgaragen und auf den P+R-Parkplätzen der Stadt zu beenden und künftig gebührenpflichtig zu machen. Am 1. September sollten die Parkscheinautomaten rund um das Rathaus und an der P+R-Anlage in Friedrichsgabe endlich scharf gestellt werden – doch ausgerechnet am ersten Tag versagt die Technik.

Eine Frau wirft am Donnerstagmorgen in der Tiefgarage unter dem Rathaus zwei Euro in den Automaten – so viel kostet das Parken pro Tag. Einen Parkschein spuckt das Gerät allerdings nicht aus. Stattdessen zeigt es an, dass die Dame noch 1,97 Euro zu zahlen hat. Sie bricht den Vorgang ab. Ihr Geld bleibt verschwunden. Sie versucht es erneut – wieder verliert sie zwei Euro an den Automaten.

Parken Norderstedt: Bezahl-Parken startet mit Panne

„Na toll! Das gibt es doch nicht!“, schimpft sie und legt einen Zettel in die Windschutzscheibe ihres Autos: „Automat funktioniert nicht, hat mein Geld gefressen“, schreibt sie auf das Blatt Papier und läuft ins Rathaus, um sich zu beschweren. Einer Frau nach ihr passiert das gleiche.

Wegen einer technischen Störung sind die Parkscheinautomaten in der Tiefgarage unter dem Norderstedter Rathaus wieder außer Betrieb. Doch jemand hat das Schild abgerissen und auf den Boden geworfen – deswegen denken Autofahrer, sie müssten zahlen.

Foto: Annabell Behrmann

Bei Silke Konarski funktioniert der Parkautomat. Allerdings war sie sich unsicher, ob sie ihn überhaupt benutzen sollte. Denn: Auf dem Gerät am Tiefgarageneingang klebt ein Schild, auf dem „Außer Betrieb“ steht. An den anderen Automaten wurde es abgerissen, liegt aber gut leserlich am Boden neben den Parkscheinapparaten. „Soll ich nun zahlen oder nicht?“, fragt sich Silke Konarski und entscheidet am Ende doch, Geld in den Schlitz zu stecken – schließlich weisen Plakate schon seit einiger Zeit darauf hin, dass das Parken kostenpflichtig wird.

Wegen technischer Störung sind Parkautomaten wieder außer Betrieb

In den Autos, die in der Rathaus-Tiefgarage geparkt haben, liegen in vielen Windschutzscheiben Parkscheine. Auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus an der Straße Alter Heidberg ist hingegen in keinem Wagen ein Parkticket zu erkennen. Die Automaten sind abgeklebt. Außer Betrieb.

Viele Norderstedter Autofahrerinnen und -fahrer fragen sich nun: Was ist passiert? Warum funktionieren die lang angekündigten Parkautomaten nicht? „Zum Start der heutigen Parkraumbewirtschaftung hat es bedauerlicherweise eine technische Störung gegeben“, schreibt die Stadt in den sozialen Medien, um weitere Menschen davor zu bewahren, umsonst Geld an die Automaten zu zahlen.

Norderstedt: Unklar ab wann Automaten wieder funktionieren

Auch Rathaus-Sprecher Bernd-Olaf Struppek spricht von einer „EDV-Panne“. „Die Automaten haben nicht flächendeckend funktioniert, deswegen haben wir sie wieder außer Betrieb gesetzt“, sagt er. „Das ist sehr ärgerlich und wir können uns als Stadt nur entschuldigen.“ Die Verwaltung stehe im engen Austausch mit dem Hersteller der Geräte. Ab wann sie wieder einwandfrei funktionieren, kann Struppek zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Und als wäre die Software-Panne am ersten Morgen der Parkraumbewirtschaftung nicht schon genug, wird in der Politik nun nach Jahrzehnten der Diskussion auch wieder das Thema gebührenpflichtiges Parken erneut aufgerissen: In Form eines Antrages der AfD-Fraktion in der Stadtvertretung, die eine sofortige Abschaffung der Gebühren fordert. „Eine Stadt wie Norderstedt, die jährlich mehr als 100 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen erzielt, ist auf Einnahmen aus Parkgebühren nicht angewiesen“, sagt Fraktionschef Sven Wendorf.

Parken Norderstedt: FDP möchte verbilligtes Jahresticket einführen

„In Zeiten explodierender Energiepreise und hoher Inflation ist dies ein völlig falsches Signal. Um die Bürger unserer Stadt nicht unnötig zusätzlich finanziell zu belasten, ist eine Abschaffung der Parkgebühren geboten.“ Und auch bei der FDP ist man mit dem Thema längst nicht durch. Wie Fraktionschef Tobias Mährlein sagt: „Wir sind nach wie vor für die Einführung eines verbilligten Jahrestickets.“

Zum Vergleich: In Norderstedt kosten zwölf Monatskarten 480 Euro, auf Hamburger P+R-Parkplätzen kostet das Jahresticket (in Verbindung mit einer HVV-Zeitkarte) 100 Euro. Was die allermeisten Bürgerinnen und Bürger vermissen, ist eine „Brötchentaste“ am Automaten. 2 Euro Tagesticket lösen, wenn man nur mal schnell zur Post in Norderstedt-Mitte will – das ist vielen zu teuer.

Andere Meinungen: „2 Euro sind noch in Ordnung, solange es nicht mehr wird“, findet Silke Konarski, die donnerstags als Verkäuferin auf dem Wochenmarkt am Rathaus arbeitet.