Wetter Norderstedt: Temperaturen fahren diese Woche Achterbahn – Aussichten

"Entspanntes Wetter" kommt auf Norderstedt zu. Doch das ändert sich am Wochenende wieder. Was der Meteorologe rät.

Norderstedt. Nach dem sommerlich-warmen Wochenende sinken die Temperaturen in Norderstedt wieder: „In den nächsten Tagen bleibt es weitgehend trocken, wenn auch nicht bei schönstem Wetter“, prognostiziert Dominik Jung.

Was der Diplom-Meteorologe von Wetter.net damit meint: einen Mix aus Sonne und Wolken bei 20 bis 22 Grad Celsius und nur schwachem bis mäßigem Wind. Grund für das „entspannte Wetter“ in Norderstedt, wie Jung es nennt, sei der hohe Luftdruck, den uns das Hoch "David" beschert.

Wetter Norderstedt: Am Wochenende steigen die Temperaturen

Obwohl die große Hitze erst einmal ausbleibt, wird es durchaus sommerlich. Am Mittwoch rechnet Jung etwa mit bis zu neun Sonnenstunden. Es lohnt sich demnach, das Haus zu verlassen – einen Pulli oder eine Jacke im Gepäck zu haben, sei allerdings ratsam.

Mit dem Wochenende kommt dann auch die Wärme wieder. Für Sonnabend erwartet Jung Temperaturen von bis zu 26 Grad. Der nächste Freibadbesuch in Norderstedt oder Umgebung lässt also mit etwas Glück nicht lange auf sich warten.

Wetter an den Küsten ist ein Mix aus Sonne und Wolken

Recht ähnlich, nur etwas kühler, wird das Wetter an den Küsten und auf den Inseln. An der Nordsee erwartet Dominik Jung in den kommenden Tagen Temperaturen von 18 bis 20 Grad bei einem Mix aus Sonne und Wolken – auf Sylt ist es bei 16 bis 18 Grad etwas kühler.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.