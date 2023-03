Lange Nacht der Büchereien: Was die Besucher erwartet

Schwarzenbek. Tierschutz, Löschvorführungen und virtuelle Welten: Die lange Nacht der Büchereien geht am Freitag, 17. März, in Schwarzenbek mit einem umfangreichen Programm in eine dritte Auflage. Natürlich gibt es an dem Abend mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm Bücher und andere Medien, die die Nutzer ausleihen können. Aber die Bibliothek will sich auch als Ort der Begegnung, des Lernens und als Treffpunkt präsentieren.

Damit die Nutzer dieses Umfeld auch wirklich entspannt und ohne Zeitdruck genießen können, hat die Bücherei in der Zeit von 18 bis 21 Uhr geöffnet. „Wir hatten bei den beiden vorangegangenen Veranstaltungen auch schon längere Öffnungszeiten, aber erfahrungsgemäß kommt nach 21 Uhr kaum noch jemand. Deshalb haben wir uns für dieses Zeitfenster entschieden“, sagt Patricia Fasheh, Leiterin der Stadtbücherei im Erdgeschoss des Rathauses am Ritter-Wulf-Platz 1.

Zahlreiche Ehrenamtliche werben für ihre Angebote

Die lange Nacht der Bücherei steht unter dem Motto „Grenzenlos! Gemeinsam!“. „Damit möchten wir darauf aufmerksam machen, dass wir uns für eine Welt stark machen, in der die Gemeinschaft zählt. Deshalb haben wir Gäste aus verschiedenen Vereinen und Institutionen eingeladen, mit denen wir gemeinsam die Stadt voranbringen wollen“, erläutert die Bibliothekarin.

Zu den Gästen gehören Familienpaten und die sogenannten Wellcome-Engel. Dies Ehrenamtler gehören zur evangelischen Familienbildungsstätte am Verbrüderungsring und helfen jungen Familien dabei, die mitunter schwierige und nervenaufreibende Zeit nach der Geburt eines Kindes besser bewältigen zu können. Wellcome setzt bei den ganz jungen Kindern an. Die Familienpaten unterstützen Familien mit ein- bis dreijährigem Nachwuchs. „Wir informieren über das Programm, das Konzept, aber vielleicht finden sich ja auch neue ehrenamtliche Helfer“, sagt Patricia Fasheh.

Was bringen Kastration und Mikrochips für den Tierschutz?

Ebenso dabei sind ehrenamtliche Helfer vom Tierheim Schwarzenbek. Im Fokus liegen an diesem Abend Fragen wie: Was muss ich tun, wenn mir ein Tier zugelaufen ist? Oder: Was ist der Sinn und die Notwendigkeit von Kastration und Mikrochip bei Hund und Katze? Dazu und zu vielen anderen Fragen geben die Ehrenamtlichen des Tierschutzes Antworten.

Nina Reimers, Klimaschutzmanagerin der Stadt Schwarzenbek, ist ebenfalls mit dabei. Neben einem Überblick über die bereits umgesetzten und geplanten Maßnahmen des Klimaschutzmanagements sollen alltagsnahe Tipps für mehr Klimaschutz vermittelt werden. Aktuell steht beispielsweise die Förderung des Fahrradverkehrs, E-Mobilität und der neue Stadtbusverkehr im Fokus der Expertin.

Das Team der Stadtbücherei setzt an dem Abend auf Kreativaktionen und wirbt für ihre Online-Angebote. Kinder können einen Sticker mit dem Plotter gestalten. Es gibt Einblicke in virtuelle Welten mit den VR-Brillen der Bücherei. Außerdem geben die Bibliothekarinnen einen Überblick über die digitalen Angebote wie beispielsweise den Munzinger, große Archive und das breit gefächerte Spektrum von E-Books und Hörbüchern.

Löschwölfe präsentieren ihr Können auf dem Ritter-Wulf-Platz

Für Kinder beginnt das Programm bereits um 14 Uhr auf dem Ritter-Wulf-Platz. Dort präsentieren die Löschwölfe, die Kinderabteilung der Freiwilligen Feuerwehr, ihr Können. Die Nachwuchsabteilung der Brandbekämpfer ist dort drei Stunden lang zu finden und bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Mitmachen. Wer bei den Löschwölfen einsteigen möchte: Die Feuerwehr freut sich über jedes neue Mitglied ab sechs Jahren.