Der Ratzeburger See ist der beliebteste See Schleswig-Holsteins.

Tourismus Ratzeburger See ist der beliebteste in Schleswig-Holstein

Ratzeburg. Zum elften Mal hat das auf Wassertourismus spezialisierte Freizeit- und Urlaubsportal seen.de ein Online-Voting durchgeführt. Gesucht wurde der Lieblingssee 2022. Dabei wurden nicht nur die drei beliebtesten Seen Deutschlands gekürt, sondern auch die jeweiligen Landessieger.

„Wir freuen uns sehr, dass der Ratzeburger See diesen Titel erneut für Schleswig-Holstein gewinnen konnte. Bereits im vergangenen Jahr kürten ihn die Nutzer der Online-Plattform zum Lieblingssee unseres Bundeslandes“, sagt HLMS-Mitarbeiterin Carina Jahnke. Die Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH sowie die Tourist-Information Ratzeburg hatten das Voting begleitet und für die Stimmabgabe geworben.

Ratzeburger See ist ein beliebtes Segelrevier

„Seine Vielfalt macht den Ratzeburger See zum Liebling vieler kleiner und großer Wasserfans“, weiß die Tourismus-Expertin. Passionierte Segler lieben ihn als eines der schönsten Binnensegelreviere, darunter auch viele Segler aus der Europastadt: Die Segelsportgemeinschaft Schwarzenbek (sgs85) hat in Kalkhütte am Ostufer des Sees ihren Standort. Wunderschöne Badestellen laden zum Sprung ins kühle Nass ein.

Wasserfahrräder, Tret- oder Elektroboote warten in Ratzeburg auf Freizeitkapitäne. Das Ausflugsschiff „Heinrich der Löwe“ begrüßt Gäste in Ratzeburg zu Rundfahrten. Und die schnittigen gelben Ruderboote der Ratzeburger Ruderakademie, zugleich Olympiastützpunkt, und des Ruderclubs träumen schon vom nächsten olympischen Edelmetall.

Mit dem Fahrrad auf eine 26 Kilometer lange Tour rund um den See

Auch wenn es mittlerweile für ein Bad zu kalt ist: Der Ratzeburger See wie auch die übrigen Seen im Kreis wurden in der Saison eine sehr gute Wasserqualität bescheinigt. Vor und während der Badesaison vom 1. Juni bis 15. September hat der Fachdienst Gesundheit des Kreises zusammen mit einem Labor alle drei bis vier Wochen Wasserproben von insgesamt 22 Badestellen genommen und auf Fäkalbakterien untersucht. Die Ergebnisse werden auf der Webseite des Landes Schleswig-Holstein dokumentiert. Einziger Ausreißer der Saison war das Luisenbad am Möllner Schulsee, das wegen Blaualgen zwei Mal gesperrt werden musste.

Auch vom Ufer aus betrachtet zeigt sich der Ratzeburger See in voller Schönheit: Zu Fuß oder per Rad lässt er sich gut umrunden. Unterwegs laden Restaurants und Hofcafés zur Einkehr ein. Eine 26 Kilometer lange Rundtour führt von der Schlosswiese in Ratzeburg über Bäk, Römnitz,und Utecht nach Rothenhusen und weiter über Buchholz und Einhaus einmal rund um den See. Neben der großen Runde gibt es weitere Touren etwa zur Farchauer Mühle (12 Kilometer) oder zum Schaalsee (36 Kilometer).

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

190.000 Nutzer simmten beim Seen-Voting ab

Zur Auswahl standen mehr als 2000 deutsche Seen. Beim Voting mit mehr als 190.000 Klicks setzte sich auf Bundesebene der Bodensee (Baden-Württemberg) mit 7,58 Prozent aller Stimmen ganz knapp vor dem brandenburgischen Scharmützelsee (7,55 Prozent) durch, der mit dem Sieger lange gleichauf lag. Auf Rang drei kam der Goitzsche in Sachsen-Anhalt, der zum ehemaligen Bitterfelder Braunkohlenrevier gehört.

Das Freizeit- und Urlaubsportal seen.de hat seine Besucher die beliebtesten Seen küren lassen.

Foto: www.seen.de

„Ergänzend zu den objektiven See-Informationen auf der Webseite entsteht durch die Besucherumfrage Jahr für Jahr ein differenziertes Ranking der Seen, an denen sich Deutschland besonders wohl fühlt“, sagt Sven Krentz, geschäftsführender Gesellschafter des Bonner Unternehmens more virtual agency, das die Internetplattform seen.de betreibt. Die Menschen wollen Entdeckungen machen – direkt vor der Haustür, neue Urlaubsformen ausprobieren mit einem Reisemobil oder Hausboot, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder einem Stand-up-Paddle auf Tour gehen und kleine Abenteuer erleben.

Mit dem Fahrrad zur innerdeutschen Grenze bis nach Schlagsdorf

„Das Naturerlebnis mit einem attraktiven touristischen Angebot zu verbinden und sich eigenständig zu positionieren, um aus der Fülle der Angebote herauszustechen, das ist die zentrale Herausforderung für die Touristiker vor Ort“, erklärt Krentz.

Zum letzten Mal in diesem Jahr laden die Tourismus-Information und das Ratzeburger Stadtarchiv für Sonnabend, 1. Oktober, zur Radtour an die ehemalige innerdeutsche Grenze ein. Die Tour beginnt um 13 Uhr am Ratzeburger Rathaus (Unter den Linden 1) und führt durch den Kurpark entlang des Küchensees und über den Kleinbahndamm auf die östliche Seite der Kreisstadt.

Über Bäk und Mechow geht es dann zum Museum Grenzhus im Mecklenburgischen Schlagsdorf. Die Radler werden jeweils von einem Stadtführer sowie einem Zeitzeugen begleitet, die an zehn bis zwölf Stationen Überreste und historische Ereignisse entlang der ehemaligen Grenze vorstellen. Die Strecke ist etwa 18 Kilometer lang, die Tour dauert fünf Stunden. Eine Anmeldung mit Namen und Mobiltelefonnummer ist unter 04541/800 08 86 erforderlich. Die Tour kostet 12 Euro, Kinder bis 14 Jahre fahren umsonst mit.