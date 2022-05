Lauenburger wünschen sich mehr Bio auf dem Wochenmarkt

Lauenburg. Knackfrische Äpfel aus dem Alten Land, feldfrischer Spargel oder würzige Grillwurst vom Metzger – wer auf dem Lauenburger Wochenmarkt einkauft, bekommt Qualität und muss dafür nicht allzu tief in die Tasche greifen. Dies ergab eine Umfrage, die die Stadt Mitte April startete.

Allerdings hielten die Befragten auch mit ihrer Kritik nicht hinter dem Berg: Vor allem jüngere Leute wünschen sich einbreiteres Angebot, Bio-Produkte und mehr Einkaufserlebnisse. Mit den Ergebnissen der Umfrage will die Stadt den Wochenmarkt aus dem Dornröschenschlaf wecken. Denn es ist nicht zu übersehen: Das Interesse daran schwindet – und zwar sowohl bei Markt­beschickern als auch bei Kunden. Zwischen den Ständen werden die Lücken immer größer, und an manchen Markttagen schlendern Menschen nur vereinzelt über den Platz.

Stadtmarketing wirbt um neue Händler

Dorothee Meyer ist in der Lauenburger Verwaltung seit Jahresbeginn für Stadtmarketing zuständig. Sie hat Kunden auf dem Wochenmarkt zum Teil persönlich befragt und anschließend die Ergebnisse ausgewertet. Dass die Kunden so ein ehrliches Urteil abgegeben haben, sieht sie als großen Vorteil. „Wir müssen uns nicht darüber wundern, dass die Kunden immer älter werden. Für junge Leute bietet unser Wochenmarkt noch zu wenig Anreize“, sagt sie.

Allerdings macht sie sich nichts vor: „Um neue Händler für Lauenburg zu begeistern, muss man einen langen Atem haben. Wer die Mühe auf sich nimmt, ein- oder zweimal in der Woche einen Marktstand auf­zubauen, hat seinen festen Platz meist schon gefunden“, sagt Dorothee Meyer. Und weil neue Händler in der Verwaltung nicht gerade Schlange stehen, hat sich die Marketing-Expertin selbst auf den Weg gemacht, hat Hofläden besucht und Händler über die sozialen Netzwerke ausgemacht. Einen Erfolg kann sie bereits verbuchen: Ab sofort gibt es auf dem Lauenburger Wochenmarkt einen weiteren Pflanzenstand. Claudia Polienko vom Hof Rosenhagen aus Wendhausen bei Lüneburg bietet Blumengebinde an.

Deutschlandweite Werbekampagne „Erlebe Deinen Markt“

Nicht locker lassen will Dorothee Meyer beim Angebot von Bio-Produkten. Andere Mängel lassen sich leichter beheben. „Fast alle Befragten wünschen sich mehr Sitzgelegenheiten für einen gemütlichen Klönschnack. Das macht ja auch ein lebendiges Markttreiben aus“, weiß sie. Hier will die Stadt in Kürze Abhilfe schaffen.

Doch nicht nur Lauenburg hadert mit dem Wochenmarkt. Die deutschlandweite Kampagne „Erlebe Deinen Markt“ soll mehr Aufmerksamkeit auf die regionalen Angebote unter freiem Himmel lenken. Auf rund 400 Märkten in ganz Deutschland wird es Aktionen und Informationsveranstaltungen dazu geben.

Regelmäßige Aktionen auf dem Lauenburger Wochenmarkt

Organisiert wird die Kampagne vom Verbandsnetzwerk Deutsche Frischemärkte. In diesem Jahr ist auch an die Kleinsten gedacht: Das Pixi-Buch „Wir gehen auf den Wochenmarkt“ hat das Netzwerk zusammen mit dem dem Carlsen Verlag entwickelt. Es wird auf den Märkten kostenlos verteilt – so auch in Lauenburg.

„Erlebe Deinen Markt“ heißt es am kommenden Sonnabend, 21. Mai, an der Alten Wache und auf dem Lütten Markt. In Auswertung der Umfrage hatte die Stadt die Händler zu einer Ideenbörse eingeladen. „Das Interesse war groß, den Wochenmarkt zu beleben“, freut sich Dorothee Meyer. An den Ständen bieten die Händler Mitmach­angebote und Verkostungen an. Außerdem soll frisch gepresster Saft an die Kunden gebracht werden.

Auch Schnäppchenjäger kommen auf ihre Kosten: Unter den Hammer kommen Fahrräder, die sich im Fundbüro der Stadt angesammelt haben. Eine Eintagsfliege soll der Aktionstag nicht bleiben. Künftig soll der Wochenmarkt zweimal im Jahr unter einem bestimmten Motto stehen.

Der Lauenburger Wochenmarkt an der Alten Wache und auf dem Lütten Markt ist mittwochs und sonnabends, jeweils von 7 bis 13 Uhr geöffnet.