Einkaufen Was vermissen Kunden auf dem Wochenmarkt in Lauenburg?

Dorothee Meyer ist für das Stadtmarketing verantwortlich. Sie will den Lauenburger Wochenmarkt attraktiver machen. Umfrage läuft noch bis zum 14. April 2022.

Per Online-Umfrage will die Stadt Wünsche der Kunden ermitteln, um dann ein Konzept zu erstellen. So soll der Markt gerettet werden.