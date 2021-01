Jetzt bewerben: Welche Schule wird Energiesparmeister?

Lauenburg/Büchen. Auch wenn derzeit der Unterricht an den Schulen coronabedingt anders abläuft als normalerweise, sind die Themen Energiesparen und Klimaschutz fester Bestandteil des digitalen Lernstoffs. Die Schülerinnen und Schüler haben auch in diesem Jahr wieder die Chance, mit ihren Projekten nicht nur gute Noten, sondern auch Geld für ihre Schule einzuheimsen. Noch bis zum 26. März läuft der Landeswettbewerb Energiesparmeister 2021.

In der Lauenburger Albinus-Gemeinschaftsschule hat das „nachhaltige Lernen“ schon Tradition. 2015 wurde die Schule als „Zukunftsschule“ ausgezeichnet. Beworben hatten sich die Lauenburger mit der Schülerfirma „Kissenalarm“ und dem Projekt „Gartenlaube im Schrebergarten“.

Überhaupt gehört es zur Unternehmensphilosophie aller Juniorunternehmen der Schule, dass die Produkte umweltfreundlich und energiesparend produziert werden – eine Grundvoraussetzung für die Projekte, die für den Wettbewerb des Energiesparmeisters eingereicht werden können.

In der Friedegard-Belusa-Gemeinschaftsschule in Büchen befassen sich die Schüler ebenfalls regelmäßig mit Möglichkeiten, Energie zu sparen. In den Klassen gibt es Energiedetektive und viele Projekte zum Thema. Über das „Fitty-Fifty“-Projekt des Bundesumweltministeriums hat die Schule bereits Geld einnehmen können. Das Modell ist einfach: Wenn es Schülern und Lehrern gelingt, die Energiekosten ihrer Schule zu reduzieren, wird halbe-halbe gemacht.

Ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro gibt es für die Schule des Landes, die den Titel Energiesparmeister 2021 im Norden holt. Bewerbungen und Projektbeschreibungen können auf der Seite www.energiesparmeister.de eingereicht werden. Alle Landessieger haben außerdem die Chance auf den mit weiteren 2500 Euro dotierten Bundestitel. 2017 schaffte es das Sachsenwald Gymnasium in Reinbek zum Bundesentscheid, heimste in Berlin den Silberrang ein.

Gewinner 2020: Berufsbildungszentrum in Itzehoe

Der Energiesparmeister-Wettbewerb ist eine Aktion der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online und wird unterstützt durch die vom Bundesumweltministerium geförderte Kampagne „Online-Klimaschutzberatung für Deutschland“.

Energiesparmeister des Landes Schleswig-Holstein wurde im vergangenen Jahr das regionale Berufsbildungszentrum in Itzehoe. Im Rahmen der „Visionswerkstatt Power-House“ stellten die Schüler ein Projekt auf die Beine, das dem sparsamen Umgang mit Ressourcen und Energien in der dortigen Schwimmhalle dient.

In diesem Jahr ist auch ein Sonderpreis für Energiesparmeister der vergangenen Jahre ausgeschrieben. Ehemalige Preisträger können sich für den Sonderpreis „langfristiges Engagement“ bewerben. Das Projekt mit der überzeugendsten Weiterentwicklung wird mit 1000 Euro Preisgeld belohnt. Auf der Webseite www.energiesparmeister.de/preisträger werden alle bisherigen Preisträger mit ihren Projekten vorgestellt.