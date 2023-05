Unsere Aktion „Radeln in der Region“ führt am Sonntag, 21. Mai, nach Müssen. Was Teilnehmer der ersten beiden Touren erwartet.

Im September 2021 startete die erste Tour der Aktion „Radeln in der Region“ . Tourleiter Ekkehard Gertig (kariertes Hemd) ist auch in diesem Jahr als Mitorganisator dabei.

Radeln in der Region Per Rad zum Entspannen und zu urigen Fledermäusen

Geesthacht. „Radeln in der Region“ – unter diesem Motto stellt unsere Redaktion auch in diesem Jahr in loser Folge abwechslungsreiche Fahrradtouren durch die Region vor. Für dieses Angebot haben wir uns professionelle Unterstützung geholt: Tourismusmanager sowie Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), die sich bestens auskennen.

Radeln in der Region 2023

Foto: BGZ

Radeln in der Region führt an den Badesee in Müssen

Die erste Tour dieser Saison führt am Sonntag, 21. Mai, von Geesthacht an den Badesee in Müssen. So wie es aussieht, spielt auch das Wetter mit. Laut Voraussage werden an diesem Tag 24 Grad und nur wenige Wolken erwartet. Beste Bedingungen also. Die Strecke beträgt hin und zurück rund 45 Kilometer.

Die Tour führt überwiegend über Feldwege. Es gibt zwar kleine Steigungen, aber die sind auch für ungeübte Fahrer gut zu bewältigen. Und natürlich kann man das Rad auch mal schieben. Die Tour ist ausdrücklich für Familien geeignet. Besonders Kinder sollten auf jeden Fall einen Fahrradhelm tragen. Der See im Müssen ist perfekt zum Baden geeignet, auch wenn schon ein bisschen Mut dazu gehört, ins noch ziemlich kühle Wasser zu steigen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz des Rewe-Marktes, Hansastraße 28.

Weil Radfahren und schwimmen ordentlich Hunger macht, bitte ausreichend Verpflegung in den Rucksack packen, denn eine Einkehr ist nicht vorgesehen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird aber eine Spendendose herumgereicht. Weitere Informationen zur Tour gibt es bei Jürgen Ziemer unter Telefon 04152/931 86 60.

Sportliche Tour ins Naturschutzgebiet Dalbekschlucht

Fledermausinventur des BUND in der Börnsener Dalbekschlucht; gefunden wurde erstmals eine Wasserfledermaus sowie Europas kleinstes Säugetier, die Mückenfledermaus, die in einem Kasten mit neun Exemplaren aufgefunden wurde

Foto: Dirk Palapies

Die nächste Fahrt im Rahmen der Aktion „Stadtradeln in der Region“ führt durch die Dalbekschlucht bei Escheburg. Die Feierabendtour am Freitag, 2. Juni, beginnt um 17 Uhr auf dem Parkplatz bei Expert, Heuweg 86. Die Dalbekschlucht ist in der Eiszeit vor etwa 20.000 Jahren entstanden. Zu dieser waren die Gletscher aus dem Norden auf dem Gebiet des heutigen Holsteins zum Stehen gekommen. Die Wassermassen der schmelzenden Gletscher gruben sich ihren Weg zum Elbe-Urstromtal tief in die Erde. Somit entstand diese 20 bis 40 Meter tiefe Schlucht.

1994 ist das Gebiet zum Naturschutzgebiet erklärt worden. Im vergangenen Jahr wurde hier erstmals eine Wasserfledermaus sowie Europas kleinstes Säugetier, die Mückenfledermaus, entdeckt. Die Fahrstrecke beträgt zwar insgesamt nur etwa 18 Kilometer, führt aber zum großen Teil durch anspruchsvolles Gelände. Teilweise müssen Steigungen von 12 Prozent bewältigt werden. Für Kinder und ungeübte Radfahrer ist die Tour daher weniger geeignet.

Das Tragen eines Fahrradhelms ist dringend angeraten. Auch bei dieser Fahrt ist keine Einkehr vorgesehen, daher bitte an ausreichend Verpflegung denken. Weitere Informationen zur Fahrt erteilt Ekkehard Gertig unter Telefon 04152/83 66 09. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird einen Spendendose herumgereicht.