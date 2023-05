Stadtradeln Geesthacht: Jetzt für Klimaschutzaktion anmelden

Geesthacht. Reifen aufgepumpt, Ketten gefettet? Die Aktion Stadtradeln steht wieder in den Startlöchern. Vom 4. bis 24. Juni wird in Geesthacht zum achten Mal geradelt. Wer mitmachen will, kann sich bereits auf www.stadtradeln.de/geesthacht anmelden und einem bereits bestehenden Team beitreten oder ein eigenes gründen. Erradelte Kilometer werden eingetragen in den Online-Radfahrkalender, der auf der Internetseite zu finden ist, oder in die Stadtradeln-App. Zudem ist eine klassische Kilometererfassung auf Papier möglich.

Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn man diese sonst mit dem Auto zurückgelegt. Beim Stadtradeln zählt der gemeinschaftliche Beitrag in Teams. Ob mit dem Fahrrad zur Arbeit, mit dem Lastenrad zum Einkaufen oder mit dem Pedelec zum Lieblingsrestaurant: Beworben werden soll das Radfahren als alternative Mobilität. Für Geesthacht antreten können alle, die vor Ort wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen.

Klimaschutzaktion Stadtradeln: Möglichkeit, die eigene Mobilität zu hinterfragen

Im vergangenen Jahr nahmen 780 Teilnehmer in 48 Teams teil – beide Male Rekord – und erradelten vom 22. Mai bis 11. Juni 123.699 Kilometer. Im bundesweiten Vergleich lag Geesthacht in der Kategorie „Kilometer absolut“ auf Platz 469 unter den 2557 teilnehmenden Kommunen und in Schleswig-Holstein auf Rang 20 von 117. Bei den Kilometern pro Einwohner ist es Platz 872.

„Stadtradeln ist eine schöne Gelegenheit, um das eigene Verhalten und die eigene Mobilität noch einmal zu hinterfragen. Ich denke, viele von uns können sich im Alltag noch umweltbewusster von A nach B bewegen – einige Wege vielleicht vom privaten Pkw zum ÖPNV oder auf das Fahrrad verlegen. Das macht mit Blick auf das Klima, auf die eigene Gesundheit und auch auf das eigene Portemonnaie in vielen Fällen Sinn“, wirbt Geesthachts Bürgermeister Olaf Schulze für eine Teilnahme.

Dreistündige Auftakttour am Sonntag, 4. Juni

Erste Gelegenheit Kilometer zu sammeln, besteht am Sonntag, 4. Juni, bei der großen Auftakttour, die die Stadtverwaltung anbietet. Start ist um 11 Uhr am Menzer-Werft-Platz. Die Tour führt in etwa drei Stunden durch die Umgebung Geesthachts und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Dort erwartet die Radfahrenden eine kleine Erfrischung. Während des Stadtradelns werden geführte Radtouren angeboten, die auf der Website der Stadt Geesthacht (www.geesthacht.de) bekannt gegeben werden.

Weitere Informationen erteilt Jürgen Pflantz vom Fachdienst Umwelt der Geesthachter Stadtverwaltung unter 04152/13 317 oder per E-Mail an umwelt@geesthacht.de.