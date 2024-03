Schwarzenbek. Der Förderverein der Feuerwehr will in diesem Jahr ein ganz besonderes Stadtfest mitorganisieren. Und es gibt noch mehr Highlights.

Ein Mannschaftstransportwagen, die Ausrüstung der Kinderfeuerwehr, viele zusätzliche Werkzeuge und Kleidung, aber auch der Weihnachtsmarkt: Vieles würde in Schwarzenbek nicht laufen ohne der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr. 197 Mitglieder hat der Verein aktuell – es könnten aber deutlich mehr sein, meint Manfred Jacobsen. Denn bei einer Einwohnerzahl von 17.500 Menschen könnten seiner Ansicht nach mehr Schwarzenbeker ihre ehrenamtlichen Retter unterstützen.

Förderverein unterstützt die Feuerwehr und organisiert Feste

Der 76-Jährige ist seit 50 Jahren Feuerwehrmann aus Leidenschaft und gehört mittlerweile der Ruhestandsabteilung an. Trotzdem ist er noch sehr aktiv und unterstützt die Blauröcke als Vorsitzender des Fördervereins. Gut 150.000 Euro sind seit der Gründung des Vereins im Jahr 2008 durch Michael Schaper bereits an die Feuerwehr geflossen. Hinzu kommt der jährliche Weihnachtsmarkt, der federführend vom Förderverein organisiert wird.

Stabübergabe: Andreas Militzer (l.) kandidierte nicht mehr für den stellvertretenden Vorsitz im Förderverein der Feuerwehr. Seine Nachfolge tritt Optikermeister Steffen Möller an. © Karin Prellwitz | Karin Prellwitz

In diesem Jahr können sich die Schwarzenbeker aber auch auf ein ganz besonderes Highlight freuen: Erstmals seit 2006 wird es wieder einen großen Oldtimertreff mit vielen historischen Feuerwehrfahrzeugen im Herzen der Europastadt geben. Der Termin steht: Am 8. September von 10 bis 18 Uhr soll die gesamte Innenstadt vom Alten Markt über die Compestraße bis hin zum Ritter-Wulf-Platz und dem angrenzenden Parkplatz den Feuerwehr-Oldies sowie gepflegten Straßenkreuzern und Traktoren aus vergangenen Zeiten gehören. Der Förderverein gehört zum Organisatorenteam und verspricht den Schwarzenbeker ein kleines Stadtfest rund um die historischen Automobile. Auch Schausteller vom Weihnachtsmarkt werden vor Ort sein.

Weihnachtsmarkt geht wieder am dritten Advent an den Start

Auch der Weihnachtsmarkt ist schon fest im Terminkalender eingeplant. Wie gewohnt wird die Feuerwehr am dritten Adventswochenende den Markt mit Kunsthandwerkern, Weihnachtsbaumverkauf, Glühwein, Würstchen und vielem mehr ausrichten. Diese Veranstaltung hat sich etabliert, eine Rückkehr auf den alten Markt ist ausgeschlossen – zumal außer der Feuerwehr alle anderen Vereine aus dem Orga-Team ausgestiegen sind oder sich wie der Bürgerverein aufgelöst haben. Der Förderverein will sich aber auch im September wieder im Rahmenprogramm des Sachsenwaldlaufs vom TSV beteiligen und auch den Laternenumzug der Kitas im kommenden Winter begleiten.

Aber der Förderverein, der jetzt einen neu zusammengesetzten Vorstand hat, macht wesentlich mehr, als die Schwarzenbeker mit Veranstaltungen zu „bespaßen“. Michael Schaper hat den Verein 2008 gegründet, weil es immer wieder Dinge gab, die den rund 100 ehrenamtlichen Feuerwehrleuten das Leben erleichtern würden, aber nicht im sogenannten Feuerwehrbedarfsplan der Stadt enthalten sind. Deshalb sammelt der Verein Geld, um solche Wünsche zu erfüllen. Schaper war bis 2017 Vorsitzender des Vereins, dann übernahm Manfred Jacobsen. Auf der Jahresversammlung wurde Michael Schaper zum Ehrenmitglied ernannt. Aber auch an der Spitze hat es eine Veränderung gegeben. Andreas Militzer trat nicht wieder als stellvertretender Vorsitzender an. Auf diese Position wurde jetzt Steffen Möller gewählt.

Verein sammelt Mitgliedsbeiträge, Spenden und Einnahmen aus Veranstaltungen

„Wir haben drei Säulen, mit denen wir Geld generieren. Das sind zum einen die Mitgliedsbeiträge. Dann kommen noch die Spenden und die Einnahmen aus den Veranstaltungen“, so Manfred Jacobsen. So sind im Laufe der Jahre mehr als 150.000 Euro zusammengekommen, mit denen unter anderem der Mannschaftstransporter, ein neunsitziger VW-Bus, angeschafft wurde. Kostenpunkt: 37.000 Euro. Das Fahrzeug wird von der Jugendwehr, von der Kinderwehr und auch von Feuerwehrleuten, die zu Lehrgängen oder Veranstaltungen müssen, genutzt. Mitunter werden damit sogar Retter zu Einsätzen gefahren, die größer sind als erwartet, wenn Kräfte nachalarmiert werden.

Aber auch das Übungslöschfahrzeug der Kinderfeuerwehr hat der Förderverein mitfinanziert, oder die Arbeitskleidung der Feuerwehr für den Innendienst sowie T-Shirts, die sie als Außenwerbung auf Veranstaltungen tragen können. Auch spezielle Fortbildungen werden über den Förderverein finanziert. Was in diesem Jahr an Förderung für die Feuerwehr ansteht, ist noch offen. „Die Wehrführung wird mit Sicherheit demnächst mit einem Wunschzettel an uns herantreten. Dann werden wir sehen, was wir davon erfüllen können“, so Jacobsen. Der Förderverein ist aber auch schon dabei, Rücklagen zu bilden. Denn im Augenblick laufen Planungen für ein neues Feuerwehrgerätehaus. „Es gibt durchaus Wünsche, die nicht über städtische Mittel erfüllt werden können. So hätten wir beispielsweise gerne Flächen für unsere historischen Geräte, wie die alte Feuerwehrspritze von 1885 und andere Dinge, die nicht im Lastenheft enthalten sind“, so Jacobsen.

Wer sich für den Förderverein interessiert, erhält weitere Infos im Internet unter www.foerderverein.feuerwehr-schwarzenbek.de. Der Mindestbeitrag liegt bei 25 Euro im Jahr. Höhere Summen können freiwillig gezahlt werden.