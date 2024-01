Gute Vorsätze für das neue Jahr im Lauftreff umsetzen

Schwarzenbek. Die fetten Tage mit Weihnachtsschmaus und Silvesterfondue sind vorbei. Auf der Liste der guten Vorsätze für das neue Jahr steht bei vielen Sport treiben ganz oben. Eine gute Möglichkeit dafür bietet der Lauftreff Schwarzenbek. „Um körperlich fit zu werden oder zu bleiben, ist regelmäßig Sport zu treiben immer richtig, und das Laufen ohne Stress in einer Gruppe unter fachlicher Anleitung ideal“, sagt Dirk Habenicht vom Lauftreff. „Man muss nicht, um im Lauftreff dabei zu sein, Kursusgebühren oder Beiträge bezahlen – es genügen einfache Sportbekleidung, ein Paar gute Laufschuhe und der Mut, das erste Mal zu uns zu kommen.“

Gesundheit: Gute Vorsätze im Lauftreff Schwarzenbek umsetzen

Start ist im Winterhalbjahr immer um montags um 18.30 Uhr an der Sporthalle Buschkoppel mit dem Laufen für Einsteiger oder zur Regeneration. Die Streckenlänge beträgt sechs Kilometer, die Laufzeit etwa eine Stunde in langsamem Tempo. Das ist auch eine gute Vorbereitung für den mittlerweile 43. Sachsenwaldlauf, der am 8. September bereits in die 43. Auflage geht.

„Die Ausschreibung dafür ist bereits online. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr mit unserem Volkslauf Teil des Programms zum 125-jährigen Bestehen des TSV Schwarzenbek sind“, sagt Habenicht. Selbst für angehende Sportler, die jetzt mit dem Laufen beginnen, dürfte es kein Problem sein, eine passende Strecke für die Teilnahme zu finden. Denn die Läufer haben die Wahl zwischen Distanzen von 3,6 bis 21,1 Kilometer. Die kurze Strecke ist selbst für absolute Laufanfänger leicht zu schaffen.

Jetzt schon für den Sachsenwaldlauf im September anmelden

Eine frühzeitige Anmeldung zum Sachsenwaldlauf kann natürlich auch dazu beitragen, den „inneren Schweinehund“ zu überwinden und beim wöchentlichen Lauftraining bis zum September dabei zu bleiben. Weitere Informationen zum Lauftreff und zum Sachsenwaldlauf gibt es im Internet unter www.schwarzenbek-leichtathletik.de/lauftreff. Interessierte können aber auch einfach Sportkleidung anziehen und montags zum Training vorbeikommen.