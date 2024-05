Hodenhagen. Der beliebte Freizeitpark feiert runden Geburtstag mit besonderen Angeboten für alle Besucher. Parkchef verspricht „wunderbare Tage“.

Freizeitpark, Safarizoo und Tierreservat – alles vereint der Serengeti-Park in Hodenhagen auf 200 Hektar Fläche einer einzigartigen Weise und feiert am kommenden Wochenende sein 50.-jähriges Bestehen. Vom morgigen Freitag bis zum kommenden Sonntag erhalten alle Besucher 50 Prozent Nachlass auf den Eintrittspreis. „Wir werden mit unseren Fans aus aller Welt drei wunderbare Tage erleben“, verspricht Parkchef Fabrizio Sepe, der einige Überraschungen geplant hat. Dieser runde Geburtstag soll ordentlich gefeiert werden, die knapp 600 Mitarbeiter des Parkes sind seit Wochen dabei, dieses Jubiläum vorzubereiten und Deutschlands größten Safari-Park herauszuputzen.

An allen drei Tagen gibt es ab 15 Uhr ein buntes Programm mit Walk-Acts, Stelzenläufern, Musikern, Clown Piccolo und Kinderschminken für unsere Gäste. Am Freitag- und Samstagabend lädt der Park um 22 Uhr zu einer farbenfrohlichen Feuer-LED und Lasershow am Hatari-Tower ein.

Serengeti-Park: Affenwelt und die Tiger können bis 20 Uhr besucht werden

Dafür werden an beiden Tagen extra die Öffnungszeiten des Parks bis 22 Uhr verlängert. Kassenschluss soll jeweils um 19 Uhr sein, die letzte Serengeti-Safari für PKW wird um 18 Uhr stattfinden, die Affenwelt und die Tiger können bis 20 Uhr besucht werden und die Dschungel-Safari schließt erst um 18:30 Uhr. Wer mit dem Safaribus fahren möchte, kann dies bis 17 Uhr tun. Splash, Aqua und Quad Safari sind bis 20:30 Uhr möglich.

Der Park hat mittlerweile die Flutschäden rund um den Jahreswechsel beseitigt, ein Besuch im Park ist ohne Einschränkung möglich. Das der Park mit großen Katastrophen umgehen kann zeigte sich bereits bei der Eröffnung vor 50 Jahren. Damals sollte der Serengeti-Park bereits im Mai öffnen, doch ein Sturm legte zahlreiche Bäume auf dem Gelände um. Sepes Vater und Parkgründer Paolo musste vor der großen Parkeröffnung 1974 zunächst die Unwetterschäden beseitigen.

Fabrizio Sepe und das Team des Serengeti-Parks feiern daher zum Datum der damaligen Eröffnung mitten in der Saison am Wochenende 24.-26. Mai ihr großes Jubiläum und hoffen im den Besucherrekord von mehr als 700.000 Gästen in der letzten Saison auch im Jubiläumsjahr steigern zu können.