Hodenhagen. Halber Eintritt, Action-Karussells und Mega-Marzipantorte: Zum 50. Geburtag lässt es der Freizeitpark krachen. Was noch geplant ist.

Die Folgen der dramatischen Hochwasser-Lage Anfang des Jahres im Serengeti-Park Hodenhagen sind drastisch und gehen in die Millionenhöhe: Das bestätigte Parkchef Sepe Fabrizio in einem Gespräch mit dem Abendblatt – er schätzt die Kosten auf 3 bis 4 Millionen Euro. Eine finanzielle Notlage, die hätte vermieden werden können, wie er in diesem Abendblatt-Artikel feststellt.