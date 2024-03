Hodenhagen. Geburt von Nashorn-Baby Kilombo bringt die Hoffnung zurück in gebeutelten Freizeitpark. Wann Besucher den Kleinen sehen können.

Noch vor wenigen Wochen herrschte pure Verzweiflung im Serengeti Park Hodenhagen: Wassermassen hatten weite Teile des Geländes, Ferienhäuser und Stallungen schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nun ein echter Lichtblick: Breitmaulnashorn-Kuh Kianga hat Anfang März einen kleinen Bullen zur Welt gebracht. Kilombo ist sein Name.

Ein schöneres Geschenk könne es zur Jubiläumssaison kaum geben, sagte Inhaber und Geschäftsführer Fabrizio Sepe am Mittwoch. Kilombo ist ihm zufolge das 54. Nashornbaby des Parks. Er sprach von einem Erfolg der Breitmaulnashorn-Zucht in dem niedersächsischen Freizeitpark, die Tiere werden aktuell als „potenziell gefährdet“ eingestuft.

Serengeti Park Hodenhagen: Am 16. März startet die neue Saison

Wenn der Park am 16. März seine Tore zur 50. Saison öffnet, wird Kilombo aber noch nicht für Besucher zu sehen sein. Er müsse noch mit der Mama in der warmen Kinderstube bleiben, teilte der Park mit. Dafür werden die beiden Halbgeschwister Fabiana und Amara erstmals beim Erkunden und Toben zu beobachten sein.

Alle Achtung: Nashornbabys werden knapp ein Jahr von ihren Müttern gesäugt. © HA | Serengeti Park Hodenhagen

Der Tierpark hatte nach eigenen Angaben die Hochwasserkatastrophe vom Jahreswechsel mit „einem blauen Auge“ überstanden. Dem Einsatz der vielen Helfer sei es zu verdanken gewesen, dass die Tiere gerettet und große Teile des Parks geschützt worden seien, sagte Parkchef Sepe. „Dem Einsatz der Helfer von THW, Feuerwehr, DLRG, Landwirten und vieler Bürger, sowie unserer Mitarbeiter ist es zu verdanken, dass wir unsere Tiere retten und die größten Teile des Parks vor den Wassermassen schützen konnten“, so Sepe.

In den vergangenen Wochen sei auf dem Parkgelände unermüdlich gewerkelt worden, so dass der Safaripark am 16. März seine Gäste in gewohntem Glanz empfangen kann. „Das ist uns in diesem Jahr wichtiger denn je, da wir unser 50-jähriges Bestehen feiern“, sagt der Parkchef.

Auch der inzwischen fünffachen Nashornmutter Kianga stehen nun große Aufgaben bevor: Nashornbabys werden knapp ein Jahr von ihren Müttern gesäugt und nehmen dabei pro Tag gut 20 Liter Muttermilch zu sich. Na, denn: Prost!