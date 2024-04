Landkreis Harburg. Sonnig und warm wird der 1. Mai im Norden. Wir haben die schönsten Angebote südlich der Elbe zusammengestellt – von Seevetal bis Inzmühlen.

Zwei kurze Arbeitswochen am Stück: Ganz im Sinne von Arbeitnehmern, Schülerinnen und Schülern beginnt der Wonnemonat Mai. Nach dem Maifeiertag an diesem Mittwoch wartet in der kommenden Woche bereits der nächste freie Tag: Am Donnerstag, 9. Mai, ist Himmelfahrt. Doch wenn die Kinder im Haus bleiben und keine Beschäftigung haben, kann ein freier Tag auch lang werden. Wir haben Tipps für familiäre Unternehmungen am 1. Mai zusammengestellt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wählen Sie selbst:

Seit mehr als 30 Jahren: Ohlendorfer Maifest bei der Behr AG

Eine der größten und ältesten Veranstaltungen im Süden Hamburgs ist das Ohlendorfer Maifest in der Gemeinde Seevetal. Es beginnt am Mittwoch, 1. Mai, um 12.30 Uhr mit dem Maibaum-Aufstellen bei Adolf Marquardt. Interessanter ist der zweite Teil: das bunte Festprogramm mit zahlreichen Ständen für Klein und Groß. Gefeiert wird ab 13.30 Uhr auf dem Firmengelände der Behr AG, Brackeler Straße 220, in Ohlendorf.

Impressionen vom Ohlendorfer Maifest: Löschangebote für Kinder mit der Jugendfeuerwehr. © Behr AG | Behr AG

Für die musikalische Untermalung sorgt das Swing Orchester Stelle, eher an die Jugend und alle Junggebliebenen richtet sich die Partymusik vom Faslamsclub Ohlendorf. Für das leibliche Wohl gibt es an diversen Ständen allerlei Köstlichkeiten. Für Parkmöglichkeiten ist ebenfalls gesorgt. Ein Auszug aus dem Programm 2024: Ponyreiten, Hüpfburg, Basteln, Bogenschießen, Lkw- und Trecker-Fahrten, Löschübungen für Kinder, Tombola.

Das erste Maifest fand 1992 noch auf dem alten Betriebsgelände der Firma Behr in der Ohlendorfer Straße statt. Auch ortsansässige Vereine und Gewerbetreibende engagieren sich seit Jahren auf dem gemeinsamen Maifest. Von Anfang an, also seit mehr als 30 Jahren, kommt der Erlös den beteiligten Vereinen zugute.

Rotary Club: Frühlingserwachen auf dem Rathausplatz Neu Wulmstorf

Mit dem Frühling kehrt das Mai-Fest des Rotary Clubs Neu Wulmstorf auf den Rathausplatz zurück. Ein langer Tag voller Freude, Gemeinschaft und Unterstützung lokaler, sozialer Projekte beginnt am Mittwoch, 1. Mai, um 10.30 Uhr. Die Spenden gehen in diesem Jahr an die Klinik-Clowns Hamburg und die Johanniter aus Elstorf.

Der Maibaum steht. Am 1. Mai 2024 feiert der Rotary Club Neu Wulmstorf sein großes Maifest auf dem Rathausplatz. © Rotary Club Neu Wulmstorf | Katharina Bodmann

Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Tobias Handtke (11 Uhr) folgt ein buntes Programm, das für jeden Geschmack etwas bereithält. Nacheinander werden die Volkstanzgruppe „De Moorpedders“, die Bläserklasse 6.1, die Young Bigband Klasse 7-10 des Gymnasiums Neu Wulmstorf, der Kinderchor „Tuning Tuesday“ und der Erwachsenenchor „Pop*Up“ die Bühne mit Musik erfüllen. Auch die Salsaband „LosZorross“ des Gymnasiums und die Hip-Hop-Gruppe des TVV Neu Wulmstorf sorgen für gute Stimmung.

Überschuss geht an die Klinik-Clowns Hamburg und Johanniter in Elstorf

„Stöbern Sie an zahlreichen Ständen, wo Kunsthandwerker und LEA e.V. ihre Werke präsentieren und verschiedene Gaumenfreuden auf Sie warten“, heißt es von den Veranstaltern. Für die kleinen Gäste gibt es ein Kinderkarussell. Zu sehen sind eine Trecker-Ausstellung und die DLRG mit Ausrüstung.

Beim Ohlendorfer Maifest auf dem Firmengelände der Behr AG können Kinder mitfahren auf großen Lkw und Traktoren. © Behr AG | Behr AG

Charmant werde Silke Ranze, eine von zwei Rotary-Präsidenten, durch das Bühnenprogramm führen. „Nehmen Sie sich Zeit, um den Frühling zu begrüßen, gemeinsam zu lachen und ein Zeichen der Solidarität zu setzen“, sagt Club-Mitglied Katharina Bodmann. Der Rotary Club Neu Wulmstorf stehe für gemeinsames Handeln zum Wohle der Mitmenschen.

Cassenshof: Stimmungsvolles Spargelfest mit Bauernband „De Melker“

Die Bauernband „De Melker“ ist das Highlight beim Spargelfest auf dem Cassenshof in Inzmühlen (Gemeinde Handeloh). Mit schmissigen Songs und launigen Texten wird die Band für Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern sorgen. Für die kleineren Gäste hat „Pepperoni Kinderzauber“ immer neue Überraschungen in petto. Stände mit Kunsthandwerk laden zum Stöbern und Entdecken ein oder zum Zuschauen bei der Anfertigung schöner Gegenstände für Haus und Garten.

Auch für Kinder anziehend: die Ausstellung mit Modellflugzeugen beim Maifest in Ohlendorf (Gemeinde Seevetal). © Behr AG | Behr AG

Das traditionelle Spargelfest auf dem Cassenshof (Seevegrund 2 in Inzmühlen) findet statt am Mittwoch, 1. Mai. Von 11 bis 18 Uhr kommen Spargelfans mit unterschiedlichen Zubereitungen auf ihre Kosten, ebenso Liebhaber deftiger Grillwürste. Zum Kaffee locken Obst- und Eierlikörkuchen vom Blech. Der Cassenshof steht nach eigenen Angaben für gelebte Familientradition im Wandel der Zeit. Der Hof in der Nordheide mit Hofladen, Hofcafé und Spielplatz in idyllischer Lage am Naturschutzgebiet sei das ganze Jahr über einen Ausflug wert.

Am 1. Mai: Saisonstart für vier kleine Museen im Landkreis Harburg

Natur und Kultur: Vier kleine Museen im Landkreis Harburg starten am Mittwoch, 1. Mai, in die Saison 2024: Im Mühlenmuseum in Moisburg, der Museums-Stellmacherei in Langenrehm, auf dem Museums-Bauernhof in Wennerstorf und im Feuerwehrmuseum in Marxen können Erwachsene und Kinder bis Ende Oktober jeweils spezielle Themen entdecken: Das alte Handwerk in der Stellmacherei ist an Sonntagen und das historische Mahlen in der Mühle an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr zu sehen.

Mehr zum Thema:

Eine der ältesten Bauernhofanlagen im Landkreis mit aktiver Bio-Landwirtschaft ist dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Feuerwehrmuseum zeigt, wie früher Feuer gelöscht wurden, und steht jeden ersten Sonntag im Monat und feiertags von 10 bis 16 Uhr offen. Überall beträgt der reguläre Eintritt drei Euro, nur auf dem Bauernhof ist er – außer an Aktionstagen – frei. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben in allen vier Museen freien Eintritt.

Am Waldschlösschen: Tag der offenen Tür bei der TG Heimfeld

Nicht allein an sportliche Kinder und ihre Eltern richtet sich der Tag der offenen Tür bei der TG Heimfeld. Auf der schön gelegenen Vereinsanlage Am Waldschlösschen gibt es am Mittwoch, 1. Mai, neben allerlei Ständen mit Köstlichkeiten auch Dosenwerfen, Hüpfburg, Tombola und Kinderschminken. Dazu gesellen sich Informationen über den Verein, ein U8-Hockeyturnier mit 19 Mannschaften und ein Kuddel-Muddel-Tennisturnier.

So lief der Tag der offenen Tür 2023. Auch am 1. Mai dieses Jahres verspricht es „Am Waldschlösschen“ in Heimfeld sonnig und stimmungsvoll zu werden. © HA | TG Heimfeld

Die Tennisgesellschaft Heimfeld bietet seit mehr hundert Jahren Breiten- und Leistungssport an. Familien treiben hier gemeinsam Sport: Während sich der Nachwuchs eher für ambitionierte Tennis- und Hockeymannschaften begeistert, ziehen die Eltern entspannteres Freizeittennis vor oder finden eine Herausforderung beim Krocket oder Bridge.

„Nutzen Sie die Gelegenheit, die TG Heimfeld am 1. Mai kennenzulernen. Bei schönem Frühlingswetter können Sie auch unsere Terrasse und Angebote der Gastronomie genießen“, lautet die Einladung des TGH-Vorstands. Der Tag der offenen Tür geht am Mittwoch von 11 bis 15 Uhr.

Noch ein Tipp zum 1. Mai: das Maifest mit Flohmarkt in Ramelsloh

Ein Maifest mit Flohmarkt findet am 1. Mai auch in Ramelsloh statt. Beginn für den großen Flohmarkt rund um die Breite Straße ist um 10 Uhr. Im weiteren Verlauf gibt es musikalische Aufführungen des MTV Ramelsloh und Tombola des Kindergartenvereins. Die beteiligten Vereine servieren kulinarische Genüsse, so die Ankündigung. Unter anderem sind die Landfrauen mit einem Torten- und Kuchenbuffet zur Stelle.