Winsen. Im dritten Jahr in Folge richtet TSV Winsen ein Großereignis aus. Welche Lokalmatadoren unter fast 200 Top-Talenten gute Chancen haben.

Stephan Brüning macht Lust auf einen Besuch der Winarena. „Da sind richtige Kracher dabei. Viele Talente aus dem Bundeskader, die unter Profibedingungen trainieren und schon an Weltcupturnieren teilgenommen haben.“ Der 39-Jährige aus Salzhausen muss es wissen. Brüning ist seit vielen Jahren gut vernetzt in der nationalen Fechtszene, engagiert sich als Trainer und im Vorstand des Fechtverbandes Niedersachsen und richtet für den TSV Winsen an diesem Wochenende deutsche Jugendmeisterschaften aus – zum dritten Mal in Folge.

TSV Winsen: Zum dritten Mal in Folge Ausrichter deutscher Meisterschaften

„Es war immer mein Ansporn, einmal deutsche Meisterschaften nach Winsen zu holen“, blickt Brüning zurück. Sein Wunsch wurde 2022 erfüllt, als der Deutsche Fechter-Bund (DFB) die U17-Titelkämpfe mit dem Florett in die Kreisstadt vergab. Danach war der DFB begeistert: Nicht nur von den Möglichkeiten der 80 Meter langen Großsporthalle, sondern auch von der gesamten Durchführung und der Tatsache, dass sich ein Verein aus Norddeutschland – eher ein weißer Fleck in Fecht-Deutschland – die Aufgabe zutraute.

So war es bei den Titelkämpfen 2022 und 2023: Am Tag der Einzelkonkurrenzen bevölkerten bis zu 500 Sportler, Trainer, Betreuer und Familienmitglieder die Winarena. © TSV Winsen | TSV Winsen

So folgten auf die U17-Premiere 2022 zunächst die deutschen U13-Meisterschaften 2023 und jetzt die U20-Meisterschaften. Gefochten wurde und wird mit dem Florett. Die Titelkämpfe der weiblichen und männlichen U20-Jugend am Sonnabend und Sonntag, 27. und 28. April, in der Winarena, Bürgerweide 7a, sind das sportliche wertvollste Event. Auch wenn es für die besten der 98 qualifizierten Frauen und ebenfalls 98 Männer noch nicht für die Olympischen Spiele in Paris reicht, dürfte manch ein künftiger WM- oder Olympiateilnehmer in Winsen zu sehen sein.

In der Winarena sind fast 200 Talente auf 16 Fechtbahnen mit dem Florett aktiv

„Der beste Zeitpunkt, um das Flair mitzunehmen, ist am Sonnabend gegen 14 Uhr. Dann beginnen die Direktausscheidungen“, lautet Brünings Tipp für Zuschauer. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl sorgt eine Cafeteria. Neben fast 200 aktiven Sportlerinnen und Sportlern reisen auch viele Trainer, Betreuer und Familienmitglieder an. „Ich gehe davon aus, dass über den Tag verteilt etwa 500 Personen in der Winarena sein werden“, schätzt Stephan Brüning, der die Hauptverantwortung diesmal mit Amelie Hoffmann und Simon Schneider teilt.

Stephan Brüning (rechts) ist zum dritten Mal in Folge Hauptorganisator deutscher Fecht-Meisterschaften. Auf dem Bild freut sich der Trainer mit Schützling Tom Bogenschneider (TSV Winsen, links) über die Qualifikation für die U13-DM. © HA | TSV Winsen

Um 9 Uhr beginnen die Gefechte am Sonnabend (Einzel) und Sonntag (Mannschaft). Je nach Wettkampfverlauf dürfte die Siegerehrung am ersten Tag gegen 16 Uhr, am zweiten eine Stunde früher stattfinden. Die Tribüne wird komplett ausgefahren. Auf der gesamten Länge der Fünf-Feld-Halle werden 16 Fechtbahnen ausgerollt.

Premiere in Winsen: Videobeweis kommt auf vier Fechtbahnen zum Einsatz

Der TSV Winsen ist mit zwölf eigenen Bahnen sehr gut ausgestattet, muss sich für das Event jedoch vier weitere ausleihen. An vier Fechtbahnen kommt diesmal ein spezielles Kamerasystem zum Einsatz. Es ermöglicht dem Kampfrichter und beiden Fechtern, per Videobeweis Entscheidungen überprüfen zu lassen.

Lokalmatadoren stehen auch im Teilnehmerfeld. Jugendliche der beiden erfolgreichsten Fechtvereine im Landkreis Harburg – Blau-Weiss Buchholz und TSV Winsen – haben sich qualifiziert. Für die Gastgeber sind Paul Seemann und Jost Maison in der Einzelkonkurrenz, ferner zusammen mit Laurens Brammann im Teamwettbewerb dabei.

Sieben Teilnehmer von Blau-Weiss Buchholz, drei weitere vom TSV Winsen

Für Blau-Weiss Buchholz legen gleich sieben Jugendliche die wenigen Kilometer an die Luhe zurück: im männlichen Bereich sind dies Leander Mahutka und Jesper Siemers, im weiblichen Bereich Malin Mahutka, Franziska Fritsch, Franziska Markmann, Laura Reinhardt und Alexandra Herter. Klar, dass Buchholz auch ein Damen-Florett-Team stellt. Die größte Chance auf eine vordere Platzierung dürfte Leander Mahutka haben. Obwohl das Bundeskadermitglied noch der U15-Jugend angehört, gewann er jüngst schon ein U20-Turnier.

Auf eine sehr erfolgreiche Saison blicken die Nachwuchsfechter von Blau-Weiss Buchholz. Insgesamt 24 Einzelstartplätze konnten sie sich für deutsche Meisterschaften sichern (von links): Trainerin Kira Kaufmann, Leander und Malin Mahutka, Alexandra Herter, Franziska Fritsch und Julian Rohde. © Blau-Weiss Buchholz | Peter Mahutka

Betrachtet man die deutschen Meisterschaften aller Altersklassen (U13 bis Senioren), erkämpfte sich der Blau-Weiss-Nachwuchs in den vergangenen Wochen insgesamt 24 Einzelstartplätze und ist damit der erfolgreichste Verein Norddeutschlands.

Deutsche Meisterschaften im Landkreis Harburg: Buchholz sieht Heimvorteil

„Seit Bestehen der Fechtabteilung konnten in einer Saison noch nie so viele Einzelstarts verbucht werden. Dies verdeutlich eindrucksvoll die tolle Arbeit des Trainerteams um Kira Kaufmann, Max Spöthe und Mehmed Bilinir. Aber auch die Sportler belohnen sich damit für ihren Trainingsfleiß“, sagte Peter Mahutka aus der Abteilungsleitung.

Das Plakat der deutschen U20-Meisterschaften am 27. und 28. April in Winsen. Im Stadtgebiet machen zwei große Banner auf das Event aufmerksam. © TSV Winsen | Stephan Brüning

„Bei der U20-DM in Winsen genießen wir quasi Heimvorteil und wissen, dass die Fechtabteilung vom TSV Winsen die DM in gewohnt sehr hoher Qualität ausrichten wird.“ Dafür sorgen bis zu 30 freiwillige Helferinnen und Helfer aus der Winsener Fechtabteilung sowie einige Sponsoren, unter ihnen die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung.