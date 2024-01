Fußball Stadtpokal Winsen: Außenseiter gelingt die Überraschung

Winsen. Nach den ersten zwei Gruppenspielen hätten die wenigsten mit diesem Triumph gerechnet. Zum Auftakt des Fußball-Hallenturniers um den Sparkassen-Cup der Stadt Winsen, kurz Stadtpokal, verlor der MTV Luhdorf-Roydorf mit 1:2 gegen den TSV Winsen und 2:4 gegen den TSV Auetal. „Danach haben wir etwas umgestellt“, erzählt Trainer Thorsten Hänel später.

Ganz falsch können diese Umstellungen nicht gewesen sein. Anschließend verlor der Club aus der 1. Kreisklasse kein einziges Spiel mehr. Fünf Siege später nahm Kapitän Leonard Clauer schließlich aus den Händen von Bürgermeister André Wiese den Winsener Stadtpokal entgegen.

Luhdorfs Kapitän Leo Clauer bei der Pokalübergabe mit Bürgermeister André Wiese und Moderator Jörn Stolle (von links).

Foto: Markus Steinbrück / HA

Für den Verein war es ein doppelter Erfolg. Auch für die Organisation und Durchführung des Turniers bekamen die 50 Helferinnen und Helfer des MTV Luhdorf-Roydorf jede Menge Lob. So feierte die junge Truppe den überraschenden Erfolg ausgelassen mit ihren lautstarken Fans.

Zeitweise war der Andrang in der Winarena so groß, dass der Einlass gestoppt werden musste. „Über den Tag verteilt hatten wir etwa 700 Zuschauer“, sagte Hauptorganisator Lutz Reimers zufrieden.

Impressionen vom Sparkassen-Cup der Stadt Winsen (Stadtpokal 2024) vor 700 Zuschauern in der Winarena.

Foto: Markus Steinbrück / HA

Für Luhdorf ist es nach 2013 der zweite Triumph in der fast 40-jährigen Stadtpokal-Geschichte. „Im vergangenen Jahr sind wir als Gruppensieger im Viertelfinale ausgeschieden“, erinnerte sich Michael Arndt, der das vor allem aus Spielern der Jahrgänge 2000 und 2003 bestehende Team gemeinsam mit Thorsten Hänel trainiert. „Diesmal war das Halbfinale das Ziel. Danach kann alles passieren“, so Arndt.

Spielszene aus dem zweiten Halbfinale zwischen Eintracht Elbmarsch (grün) und SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen (rot).

Foto: Markus Steinbrück / HA

Schon vorher passierte einiges. Der Gruppendritte Luhdorf egalisierte im Viertelfinale gegen Rekordsieger MTV Borstel-Sangenstedt den 0:1-Rückstand spät durch ein Tor von Sascha Krause und stürmte mit drei Toren in der Verlängerung (4:1) ins Halbfinale.

Dort räumte Luhdorf den starken Premierengast MTV Brackel (Kreisliga) mit 3:0 aus dem Weg und stand im Endspiel Eintracht Elbmarsch gegenüber, die das andere Halbfinale gegen Favorit SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen im Neunmeterschießen gewann.

Gegen den zwei Klassen höher agierenden Gegner versteckte sich der MTV Luhdorf-Roydorf nicht, agierte auf Augenhöhe und ging durch Samuel Boel in Führung. Postwendend markierte Elbmarschs Ole Lilienthal den 1:1-Ausgleich. Doch noch in den regulären elf Spielminuten machte Sascha Krause mit seiner Hereingabe, die ein Eintracht-Akteur ins eigene Netz abfälschte, die Überraschung perfekt. 2:1, Schlusssirene, Luhdorf holt den Stadtpokal, der Rest geht in einer großen Jubeltraube unter.

Die Fußballer von Eintracht Elbmarsch freuen sich über den Sieg im Halbfinale nach Neunmeterschießen gegen Scharmbeck.

Foto: Markus Steinbrück / HA

„In der Jugend haben viele unserer Spieler in der Landesliga oder Niedersachsenliga gespielt. Daher haben sie die Erfahrung, in engen Endspielen zu bestehen“, sagte Trainer Hänel. „Dieser Erfolg gibt uns definitiv einen Push. Das Ziel ist ganz klar der Aufstieg in die Kreisliga.“ Am kommenden Sonnabend, 13. Januar, bestreitet Luhdorf zunächst die Futsal-Kreismeisterschaft in Hittfeld.

Emotionen gehören dazu: Zwei-Minuten-Straße für einen Elbmarsch-Spieler im Halbfinale. Die Scharmbecker Fans auf der Tribüne jubeln.

Foto: Markus Steinbrück / HA

Einen beachtlichen Erlös zugunsten der Schule An Boerns Soll, Förderschule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung, brachte die Versteigerung von HSV-Utensilien. Die Torwand-Handschuhe von Daniel Heuer Fernandes fanden für 150 Euro einen neuen Besitzer, das Trikot mit der Nummer 9 von Robert Glatzel brachte sogar 380 Euro ein.

Zusammen 530 Euro erbrachte die Versteigerung der Utensilien des Hamburger SV. Die Sparkasse Harburg-Buxtehude rundete großzügig auf 1000 Euro zugunsten der Schule An Boerns Soll auf.

Foto: Markus Steinbrück / HA

Jörn Stolle von der Sparkasse Harburg-Buxtehude rundete die Summe von 530 großzügig auf 1000 Euro auf. Die Förderschule will davon einen Pädagogen für das Projekt Draußenschule in Roydorf und ihre Fußballmannschaft bei „Jugend trainiert für Paralympics“ mitfinanzieren.

Torschützenkönig Dzenan Derlek (SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen) mit Hauptorganisator Lutz Reimers (MTV Luhdorf-Roydorf) und Bürgermeister André Wiese (von links).

Foto: Markus Steinbrück / HA

Persönliche Auszeichnungen beim Winsener Stadtpokal gingen an Torschützenkönig Dzenan Derlek (6 Tore), den besten Spieler Jan-Niklas Schulga (beide SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen) und besten Torwart Niklas Rudolph (MTV Luhdorf-Roydorf). Inga Weseloh wurde für ihren Volltreffer im Tippspiel (94 Turniertore) mit einem EM-Ball „Fußballliebe“ belohnt. Bürgermeister André Wiese dankte dem Ausrichter, den Mannschaften, den Sponsoren und den Zuschauern für ein tolles Turnier.

Ausrichter MTV Luhdorf-Roydorf aus der 1. Kreisklasse gewinnt den Stadtpokal und feiert gemeinsam mit seinen Fans.

Foto: Markus Steinbrück / HA

Ergebnisse der K.o.-Runden, Viertelfinale: SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen – TSV Auetal 4:2, Luhdorf-Roydorf – Borstel-Sangenstedt 4:1 (1:1) n.V., Eintracht Elbmarsch – TSV Winsen 2:1, MTV Brackel – FC Roddau 5:4 (1:1) nach Neunmeter. Halbfinale: Elbmarsch – Scharmbeck 3:2 (0:0, 1:1) n.N., Luhdorf – Brackel 3:0. Spiel um Platz drei: Scharmbeck – Brackel 2:0. Endspiel: Luhdorf – Elbmarsch 2:1