Buchholz. Buchholz 08 richtet nach 2019 wieder Deutsche Meisterschaften aus. Welches Jubiläum gefeiert wird und was das mit Pfälzer Wein zu tun hat.

Es ist etwas Besonderes, dass ausgerechnet der TSV Buchholz 08 dieses Jubiläum ausrichten darf. Austragungsort der 50. Deutschen Veteranen-Meisterschaften im Fechten ist an diesem Sonnabend und Sonntag, 6. und 7. April, das Schulzentrum am Kattenberge. In den beiden Sporthallen am Sprötzer Weg, die zu einer großen verbunden werden, werden an zwei Wettkampftagen auf 16 Fechtbahnen insgesamt 24 Deutsche Meistertitel vergeben.

Die kleine Fechtabteilung von Buchholz 08 – sie zählt lediglich 17 Mitglieder – hatte zuletzt vor fünf Jahren bundesweit im Rampenlicht gestanden. 2019 waren in der Nordheide die Deutschen Meistertitel im Rollstuhlfechten vergeben worden. Nun also die Veteranen.

Deutsche Meisterschaften der Veteranen: Fechter sind jünger als vermutet

Wobei nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer so alt sind, wie der Begriff vermuten lässt. Es handelt sich um eine Adaption von internationaler Ebene. In anderen Sportarten würde man von Senioren oder Masters sprechen. Fakt ist, dass die jüngsten Fechterinnen und Fechter, die am Wochenende in Buchholz antreten, gerade das 40. Lebensjahr erreicht haben.

Im Sommer 2019 richtete die Fechtabteilung des TSV Buchholz 08 schon einmal Deutsche Meisterschaften aus. Vor fünf Jahren ging es um die nationalen Titel im Rollstuhl-Fechten. © HA | TSV Buchholz 08

Die älteste Altersgruppe ist jene der über 70-Jährigen. Dort müssen auch die ältesten Teilnehmer der Veteranen-DM antreten, obwohl sie bereits die 80-Jahre-Grenze gemeistert haben. Gemäß Meldeliste reisen Irina Bunn (Jahrgang 1940/Duisburger FK) sowie Wolf Nettingsmeyer (1937/TG Herford) und Hans Visser (1935/TV Emden) als älteste Fechterinnen und Fechter an.

47 Jahre in Folge war Bad Dürkheim Austragungsort der Veteranen-DM

Seit einem halben Jahrhundert gibt es Deutsche Veteranen-Meisterschaften im Fechten, Buchholz ist erst der vierte Ausrichter. In den ersten 47 Jahren wurde ausschließlich in Bad Dürkheim gefochten. 2020 und 2021 pausierten die Veteranen wegen der Corona-Pandemie. Ein Neustart im pfälzischen Bad Dürkheim war aus organisatorischen Gründen nicht mehr möglich. Seitdem wechselt der Austragungsort von Jahr zu Jahr: auf Magdeburg 2022 und Regensburg 2023 folgt nun Buchholz 2024.

Abteilungsleiterin Kathrin Müller (links) und Ehemann Norbert Müller sind die treibenden Kräfte beim TSV Buchholz 08. Das Bild zeigt sie als freiwillige Helfer (Volunteers) bei der Veteranen-EM 2022 in Hamburg. © TSV Buchholz 08 | Privat

Die Ursprünge in Rheinland-Pfalz wirken nach. Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt verfasste ein Grußwort für das Programmheft und auf der Jubiläums-Festveranstaltung im 08-Sportzentrum am Seppenser Mühlenweg wird Pfälzer Wein aus Bad Dürkheim ausgeschenkt. „Neben dem Sport sind uns Veteranen auch das Feiern und Treffen von alten Bekannten sehr wichtig“, sagt Hauptorganisatorin Kathrin Müller.

TSV Buchholz 08: 338 Einzelstarts mit drei Waffen an zwei Wettkampftagen

Insgesamt kann sie auf ein rekordverdächtiges Meldeergebnis von 338 Einzelstarts verweisen. Mit Degen (173 Starts), Florett (111) und Säbel (54), jeweils männlich und weiblich, werden alle drei Waffengattungen ausgetragen. Multipliziert man diese mit vier vertretenen Altersklassen (V40, V50, V60 und V70) werden in den Sporthallen am Kattenberge an zwei Tagen insgesamt 24 Deutsche Meistertitel vergeben. Der Eintritt für Zuschauer ist frei.

Landrat Rainer Rempe ist Schirmherr, Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse eröffnet

Die Entscheidungen fallen am Sonnabend von 9 bis 14 Uhr (Florett und Säbel) sowie am Sonntag von 8 bis 13.15 Uhr (Degen). Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse eröffnet die Meisterschaften am Sonnabendmorgen. Landrat Rainer Rempe, gleichzeitig Schirmherr, ehrt am Sonntagmittag die Sieger im Herrendegen.

Den musikalischen Rahmen gestaltet der Posaunenchor der St.-Paulus-Kirchengemeinde unter Leitung von Wolfgang Hofmann. Finanziell unterstützt wird die Veranstaltung von der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung.

Deutsche Meisterschaften: Einige Veteranen holten Medaillen bei WM und EM

Aus der Fechtabteilung des Ausrichters TSV Buchholz 08 gehen Freerk Gätjens (Herren-Degen V50) und Kathrin Müller (Damen-Degen V60) auf die Planche. „Jedoch mehr aus Spaß“, sagt Kathrin Müller. Vom TSV Winsen ist Marcus Klose (Herren-Florett V40) gemeldet. Ebenso eine Reihe von Frauen und Männern, die schon Titel und Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften gewannen.