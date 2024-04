Winsen. Verein hatte bereits konkrete Fläche ins Auge gefasst. Hallensituation in der Kreisstadt bleibt angespannt – doch es gibt Hoffnung.

Vor Jahresfrist hatte sich der Vorstand des TSV Winsen die Ermächtigung seiner Mitglieder geholt, die Planungen zum Neubau einer vereinseigenen Sporthalle im Sportzentrum Jahnplatz voranzutreiben. Anlass war die angespannte Hallensituation in Winsen und der Wunsch vieler Abteilungen nach zusätzlichen Trainingszeiten. Wie es seitdem mit dem Projekt weiterging, darüber wurden die Mitglieder nun auf der Jahreshauptversammlung informiert.

„Der Vorstand hat beschlossen, dieses Thema vorerst auf Eis zu legen“, sagte Dagmar Luhmann. Als Gründe nannte die Vereinsvorsitzende die stark gestiegenen Preise und den Umstand, dass eine Finanzierung momentan nicht zu realisieren sei. „Über erste Schritte sind wir nicht hinausgekommen“, so Luhmann, „sobald die Preise wieder sinken, werden wir das Thema weiter verfolgen.“

TSV Winsen: Investitionsvolumen zwischen vier und fünf Millionen Euro

Für den Verein steht ein Investitionsvolumen zwischen vier und fünf Millionen Euro im Raum. In den anfänglichen Planungen hatte der TSV-Vorstand eine freie Fläche zwischen den Beachplätzen und dem Zaun zum angrenzenden Schützengehölz, einem Waldstück hinter der Winsener Stadthalle, ins Auge gefasst.

Dagmar Luhmann ist seit vielen Jahren die 1. Vorsitzende des TSV Winsen. Sie führt den viertgrößten Sportverein im Landkreis Harburg. © HA | Markus Steinbrück

Zu Beginn des vergangenen Jahres war die Hallensituation in Winsen besonders angespannt. Die Sporthalle der Berufsbildenden Schulen (BBS) im Schulzentrum Bürgerweide stand dem Schul- und Vereinssport nicht zur Verfügung, weil der Landkreis Harburg dort sogenannte Weltflüchtlinge untergebracht hatte.

Seinerzeit stellten die Sportvereine ihre Flexibilität unter Beweis, rückten in den übrigen Hallen eng zusammen. Ein Beispiel: die drei Drittel der IGS-Sporthalle am Ilmer Barg in Roydorf teilten sich am Dienstagabend die Abteilungen Tischtennis, Basketball und Handball.

Stadt Winsen: Zwei-Feld-Halle und Multifunktionsraum für zehn Millionen

Mittlerweile ist die BBS-Sporthalle wieder freigegeben. Auch mit Blick auf ein anderes Projekt ist leichte Entspannung der Hallensituation in Winsen in Sicht. Im Herbst dieses Jahres soll die neue Zwei-Feld-Halle der Alten Stadtschule an der Bleiche fertiggestellt sein. Zum Gesamtkonzept gehört ein multifunktionaler Integrationsraum, in dem auch Sportkurse stattfinden können.

Sommer 2019: Die Landesbeauftragte Monika Scherf (Zweite von links) übergibt den Förderbescheid für den Bau eines multifunktionalen Integrationsraums und einer Zweifeld-Sporthalle für die Alte Stadtschule an Winsens Bürgermeister André Wiese (Dritter von links). © Alicia Klawitter | Alicia Klawitter

Das Sport- und Begegnungszentrums mit einer Größe von 2600 Quadratmetern wird etwa zehn Millionen Euro kosten. Dem stehen Fördermittel des Bundes, des Landes Niedersachsen und der Kreisschulbaukasse von insgesamt 3,3 Millionen Euro gegenüber.

Todtglüsingen an der Spitze: Die vier größten Vereine im Landkreis Harburg

Mit 2684 Mitgliedern ist der TSV Winsen der viertgrößte Sportverein im Landkreis Harburg. Noch größer sind nur Todtglüsinger SV (8327), Blau-Weiss Buchholz (5717) und TVV Neu Wulmstorf (2886). Nicht zuletzt deshalb, weil die Gruppe der Kinder und Jugendliche fast die Hälfte aller Mitglieder bilden, beschäftigt sich eine Projektgruppe im TSV Winsen mit der Entwicklung eines Konzepts gegen sexualisierte Gewalt im Sport. Der Kreissportbund Harburg-Land ging in diesem Punkt mit gutem Beispiel voran und animiert seine Mitglieder, eigene Schutzkonzepte zu enticklen.

Unterdessen bereitet ein Festkomitee – weitere Mitstreiter sind gesucht – die Feierlichkeiten zum 175-jährigen Bestehen im kommenden Jahr vor. Der älteste Vorgängerverein, der MTV Winsen, war 1850 gegründet worden. Mitte der 1970er-Jahre fusionierten zunächst der Winsener SV und MTV Winsen zum SV/MTV Winsen, dieser dann zu Beginn der 2000er-Jahre mit dem TSC Winsen zum heutigen TSV Winsen.

Planungen laufen: 2025 wird der TSV Winsen beachtliche 175 Jahre alt

Bei den Vorstandswahlen der Jahreshauptversammlung wurden Inke Jensen (2. Vorsitzende), Andreas Albrecht (3. Vorsitzender), Kai Herzberger (Jugendwart) und Maren Schiewe (Schriftwartin) in ihren Ämtern bestätigt. Die langjährige Vorsitzende Dagmar Luhmann muss sich erst im kommenden Jahr dem Votum stellen.

Für vielfältiges und langjähriges Engagement im und für den TSV Winsen wurde Inke Jensen mit dem Kurt-Pondorf-Pokal ausgezeichnet. Es gratulieren die Vorsitzende Dagmar Luhmann (links) und Laudatorin Maren Schiewe (rechts). © HA | Markus Steinbrück

Urkunden und Präsente für langjährige Mitgliedschaft lagen unter anderem bereit für Dieter Stürmer (75 Jahre), Adolf Steinhoff, Berndt Oertzen, Werner Matzat (alle 70 Jahre), Günter Everding (65) und Jörg Meyer (60). Den Kurt-Pondorf-Pokal für langjähriges Engagement als Übungsleiterin und Vorstandsmitglied verlieh der Vorstand an Inke Jensen.