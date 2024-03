Hamburg/Winsen. Nach neun Jahren Titelsponsor setzt Porsche auf mehr Internationalität. In welcher Form der Autobauer bei Green Eagle engagiert bleibt.

Scheibchenweise gute Nachrichten für die European Open der Golfprofis bei Hamburg. Im August die Nachricht, dass das Turnier auf den Green Eagle Golf Courses in Winsen auch 2024 zum Turnierkalender der DP World Tour gehören wird. Im Dezember verkündete die ehemalige European Tour, dass die Partner einen Drei-Jahres-Vertrag bis einschließlich 2026 unterzeichnet hätten.

Aktuellste Neuigkeit: die Porsche AG bleibt im Boot, wird zumindest vom 30. Mai bis 2. Juni dieses Jahres für ein attraktives Rahmenprogramm sorgen. Zur Vertragslaufzeit äußerte sich der Sportwagenhersteller nicht. Als Titelpartner der Porsche European Open, so der offizielle Turniername von 2015 bis 2023, war das Stuttgarter Unternehmen maßgeblich an der Entwicklung des Golfturniers zu einem der attraktivsten der Europatour beteiligt.

Porsche AG setzt auf Internationalisierung ihres Engagements im Profigolf

Schon länger steht allerdings fest, dass der Autobauer im Zuge der Internationalisierung seiner Profigolf-Aktivitäten als Titelsponsor in Winsen aussteigen würde. Stattdessen übernahm er für 2024 das Titelsponsoring bei der Porsche Singapore Classic (21. bis 24. März) und die Car-Partnerschaft beim Damen-Major „The Amundi Evian Championship“ in Frankreich (11. bis 14. Juli). Den Premierentitel in Singapur gewann am vergangenen Wochenende Jesper Svensson aus Schweden.

Von 2015 bis 2023 war die Porsche AG der Titelsponsor der Porsche European Open 2023. Natürlich war das Unternehmen auch auf dem Nordkurs mannigfaltig präsent. © HA | Markus Steinbrück

Viele Monate ließen sich die Stuttgarter Zeit für die Entscheidung, ob und in welchem Umfang sie ihr Engagement bei den European Open fortsetzen wollen. In einer Pressemitteilung am Dienstag heißt es nun: „Ab 2024 wird der Sportwagenhersteller als Official Automotive Partner des prestigeträchtigen Turniers auf den Green Eagle Golf Courses in Winsen/Luhe zum umfassenden Live-Erlebnis vor Ort beitragen.“

Und weiter: „Golf-Fans erwartet rund um die Austragung des Turniers der DP World Tour vom 30. Mai bis 2. Juni 2024 somit weiterhin ein spannendes Event-Angebot mit zusätzlichen Sportwagen-Attraktionen.“

Bis mindestens 2026 werden die European Open in Winsen ausgetragen

„Die begeisternde Entwicklung der European Open in den vergangenen Jahren ist ganz eng mit Porsche verbunden“, kommentierte Turnierdirektor Dirk Glittenberg, Geschäftsführer von U.COM Event, die Nachricht. „Es ist eine sehr gute Nachricht, dass uns dieser langjährige Partner auch zukünftig begleitet und uns dabei unterstützt, Golf- und Event-Fans ein spannendes Live-Erlebnis auf der Anlage von Green Eagle Golf Courses zu ermöglichen. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Jahre und einen inspirierenden Austausch.“ Bis mindestens 2026 werden die European Open auf den Green Eagle Golf Courses ausgetragen.

Auf diese Aktivitäten abseits der Golfbahnen dürfen sich Besucher freuen

Das 18. Grün auf dem Nordkurs in Winsen. Auch 2024 wird das Riesenrad wieder spektakuläre Ausblicke ermöglichen. © Getty Images | Oliver Hardt

Zu den Aktivitäten des Sportwagenherstellers zählt wie in den Vorjahren ein Porsche als Preis für ein „Hole in One“ an der 17. Bahn des Nord Courses. Zudem können Porsche-Kunden aus dem benachbarten Porsche Owners‘ Garden einen einzigartigen Ausblick auf das Turniergeschehen genießen. In der Turnierwoche stehen Ausstellungsfahrzeuge im Public Village, zudem kommen 15 Porsche als Shuttle-Fahrzeuge zum Einsatz. Zum Gesamtpaket gehören auch Vip-Erlebnisse und die Möglichkeit zur Teilnahme am Pro-Am-Turnier.

Mehr zum Thema:

„Es freut uns sehr, dieses über neun Jahre gemeinsam entwickelte Turnier weiter zu unterstützen. Die European Open stehen für sportliche Spitzenklasse und ein bleibendes Zuschauererlebnis mit internationaler Relevanz. Dazu wollen wir auch in Zukunft beitragen“, sagt Deniz Keskin, Leiter Brand Management und Partnerschaften Porsche AG.

Deutsche 2023 gut wie nie: Maximilian Kieffer und Marcel Siem geteilte Zweite

Im Sommer 2023 platzierten sich zwei deutsche Golfprofis so weit vorn wie noch nie in Winsen. Maximilian Kieffer und Marcel Siem lieferten dem Sieger Tom McKibbin – einem 20 Jahre jungen Nordiren – bis zur Schlussbahn einen spannenden Kampf und landeten schließlich auf dem geteilten zweiten Platz.

Tom McKibbin aus Nordirland, Sieger der Porsche European Open 2023, mit der Siegertrophäe. © PEO | Stefan von Stengel

Die Hoffnung auf den ersten Heimsieg eines deutschen Profigolfers auf der Europatour seit 2008 lebt indes fort. Die Naturtribünen auf dem Nordkurs der Golfanlage Green Eagle und das Riesenrad unmittelbar hinter dem 18. Loch werden wieder den spektakulären Rahmen für ein Golf-Fest bieten.

30. Mai bis 2. Juni 2024: Ticket-Vorverkauf für European Open läuft

Der Ticket-Vorverkauf für die European Open 2024 läuft. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre erhalten an allen Turniertagen freien Eintritt. Für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren gibt es ermäßigte Eintrittskarten. Alle weiteren Preise und Pakete im Internet unter https://vivenu.com/seller/ucom-event-pfev.