Neu Wulmstorf. Hof des Erfinders der „Sylter Salatfrische“ hat sich zu beliebtem Familien-Ausflugsziel gemausert. Was Besucher zu Ostern erwartet.

Der Dorfkrug-Landhof in Neu Wulmstorf startet mit einem bunten Programm in den Frühling. Das beliebte Ausflugsziel bei Hamburg ist zwar ganzjährig und täglich geöffnet, aber mit dem Anstieg der Temperaturen und dem Osterfest in Sichtweite, erwacht auch auf dem Höftenberg das Leben wieder neu.

So findet am Sonntag, 24. März, ein Kunsthandwerkermarkt statt, bei dem die Besucher eine große Auswahl an handgefertigten Produkten und Besonderheiten von Kreativen aus der Region entdecken können – darunter Strickwaren, Keramik, Handarbeiten, Schmuck, Holzarbeiten, Papeterie und vieles mehr.

Landhof zum Dorfkrug bei Hamburg: Hofführungen und süße Überraschungen zu Ostern

Dem Landhof-Team ist es dabei immer wichtig, Dinge zu präsentieren, die es nicht überall zu sehen und zu kaufen gibt. Während die „Großen“ in Ruhe über den Markt bummeln können, erwartet die kleinen Besucher neben dem riesigen Spielplatz ein Kreativangebot im Bastelbus und auf dem Hof. Der Markt findet von 11 bis 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Für Kinder bietet der Landhof in Neu Wulmstorf einen Bastelbus und viele weitere Möglichkeiten zum Austoben. © HA | Sabine Lepél

Über Ostern können Kinder und Erwachsene im Landkreis Harburg an vielen Orten eine entspannte Zeit genießen. Auf dem Landhof beginnt das Programm bereits am Karfreitag. An allen Tagen führen Bauer Hektor und Bäuerin Käthe im Rahmen von Hofführung zu den verschiedenen Tieren – darunter Rinder, Alpakas, Ziegen und Schweine.

Landwirtschaftlicher Betrieb mit dem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit

Kinder sollten während der Führungen die Augen offen halten. Vielleicht finden sie das ein oder andere Osterei. Und falls nicht, ist es nicht schlimm: Am Ende wartet eine süße Überraschung auf alle Kinder. Auch im Bastelbus dreht sich auch alles um das Thema Ostern und Frühling: Es können Osterkörbe oder kleine Geschenkartikel kreiert werden.

Zu den vielen Tieren auf dem Dorfkrug Landhof gehören auch die Alpakas. © Sabine Lepél | Sabine Lepél

Der täglich geöffnete Landhof auf dem Höftenberg hat sich in den vergangenen Jahren zu einer herausragenden Attraktion in Neu Wulmstorf entwickelt und lockt besonders an den Wochenenden zahlreiche Besucher an. Er wurde von Thomas Hauschild, Inhaber der Firma und des Restaurants „Zum Dorfkrug“ und Erfinder der „Sylter Salatfrische“ sowie der vielen anderen „Zum Dorfkrug“-Erzeugnisse, zunächst als landwirtschaftlicher Betrieb gegründet, mit dem der Gastronom seine Vorstellung von Nachhaltigkeit realisieren wollte.

Erfinder der „Sylter Salatfrische“ will weiter wachsen

Inzwischen ist der Hof mit seinem großem Hofladen, den verschiedenen gastronomischen Angeboten und einem Außenbereich, der Kinderherzen höher schlagen lässt, ein Anziehungspunkt vor allem für Familien. Er entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen gastronomischen Angebot im Ort, das Vereine nutzen und wo Familienfeiern und andere Feste stattfinden. Dem trägt die Familie Hauschild jetzt Rechnung: Ab Mai werden die allgemeinen Öffnungszeiten noch einmal erweitert. Dann bleibt der Dorfkrug-Landhof täglich bis 21 Uhr geöffnet.

Derzeit treibt Hauschild die Erweiterung des Landhofes voran: Um unabhängiger vom Wetter zu werden, plant Hauschild im ersten Schritt ein zusätzliches Gebäude auf der Wiese vor dem bestehenden Hofladen, in der es weitere gastronomische Angebote und Raum für Aktionen geben soll, die dann auch bei schlechtem Wetter stattfinden könnten. Außerdem sollen weitere Stellplatz-, Spielplatz- und Aktionsflächen entstehen.

Die längerfristigen Planungen sehen den Bau mehrerer kleiner Gebäuden vor. Daraus soll ein kleines Handwerkerdorf mit Gewächshaus, Ausstellungshaus, Fleischerei, Bäckerei, Käserei und Kaffeerösterei entstehen. Angedacht sind auch eine kleine Brauerei sowie eine Räucherhütte und eine Werkstatt.