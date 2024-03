Stade/Buchholz. Die leuchtend gelben Schmetterlinge läuten die Gartensaison ein und machen einfach gute Laune. Wie man sie jetzt am besten unterstützt.

Die aktuell milden Temperaturen wecken nicht nur in uns Menschen die Lebensgeister. Auch die ersten Hummeln und Schmetterlinge lassen sich aktuell blicken. Als einer der ersten Schmetterlinge fliegt der Zitronenfalter mit seiner typischen Gelbfärbung bereits Anfang März und lässt die Lust auf den Frühling ins Unendliche wachsen – vor allem nach diesem so trübnassen Winter.

Doch wie können wir den hübschen Fliegern den Start ins neue Jahr erleichtern?

Gut für Zitronenfalter & Co: Ein naturnaher Garten mit vielen Frühblühern

„Wichtig für die Schmetterlinge sind nun die ersten Frühblüher, da sie nun energiereiche Nahrung benötigen“, erklärt Dr. Uwe Andreas, Leiter des Amtes Naturschutz im Landkreis Stade. In naturnahen Gärten bieten Zwiebelpflanzen wie Märzenbecher, Krokusse und Wilde Tulpen reichlich Nektar und Pollen. Auch die frühblühenden Gehölze mit Kornelkirsche, Weide und Schlehe sind optimale Nahrungslieferanten für Insekten.

Zitronenfalter überwintern als erwachsene Tiere in Baumspalten oder im Efeudickicht. Die kalten Temperaturen überstehen die Falter dank eines körpereigenen Frostschutzes: In ihrer Köperflüssigkeit ist Glycerin eingelagert. Das senkt den Gefrierpunkt, sodass sie Temperaturen bis minus 20 Grad Celsius überleben.

Noch mehr gute Nachrichten: Der Alaris Schmetterlingspark öffnet wieder

Sobald es wärmer wird, tanken Zitronenfalter gerne Sonne. Dabei breiten sie ihre Flügel nicht aus wie andere Schmetterlingsarten, wie etwa Kleiner Fuchs und Admiral. Sie setzen sich mit geschlossenen Flügeln seitlich zur Sonne hin. Übrigens: Nur die Männchen des Zitronenfalters leuchten gelb gefärbt. Die Weibchen haben eine weißlich grüne Färbung und sehen eher Kohlweißlingen ähnlich, allerdings ohne schwarze Flecken.

Christine Krause betreibt den Schmetterlingspark Alaris in Buchholz, ihr Mann Robert unterstützt sie nach Kräften. © HA | martina berliner

Und noch eine gute Nachricht gibt es für Freunde der bunten Falter: Schon am kommenden Sonnabend, 16. März, startet der Schmetterlingspark Alaris in Buchholz in die Saison und hat anschließend wieder täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Wer mag, kann dann stundenlang in eine andere Welt abtauchen, nicht umsonst wird der familiengeführte Park auch Tropen der Nordheide genannt.

Er ist ein Herzensprojekt und gerade an kalten Märztagen vor allem bei Familien beliebt. Hier wachsen Bananenstauden, Avocadobäume und Zitrusbüsche unter großen Glaskuppeln, und wer Glück hat, kann sogar live dabei sein, wenn einer der zahllosen Falter aus seinem Kokon schlüpft.

Erwachsene zahlen 9 Euro Eintritt, Kinder ab 3 Jahren sind mit 6 Euro dabei. Adresse: Schmetterlingspark Alaris, Zum Mühlenteich 2, 21244 Buchholz in der Nordheide. www.alaris-schmetterlingspark.de