Hodenhagen. In Hodenhagen hat das Aufräumen begonnen. Parkchef Sepe bedankt sich bei Helfern und sagt: Das alles hätte verhindert werden können.

Es war ein Drama, das zum Jahreswechsel Menschen in ganz Deutschland bewegte: Ein durch tagelangen Dauerregen verursachtes Hochwasser hatte in kürzester Zeit auch den Heide-Ort Hodenhagen und den dortigen Serengeti-Park erreicht. Wassermassen überspülten Teile des Geländes und machten es unbegehbar, in einigen Stallungen drang Wasser ein. Viele Tiere mussten evakuiert werden, andere konnten bleiben, weil Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) und der Freiwilligen Feuerwehren mit Pumpen und Sandsäcken Schlimmeres verhinderten.