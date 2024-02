Lüneburg. 3200 Zuschauer restlos begeistert. Lüneburger machen 0:3 aus Hinspiel gegen Izmir wett. Deutschlands bester Volleyballer ist bedient.

Unglaublich, kaum zu glauben, unerwartet. Die wunderbare Reise der Lüneburger Volleyballer durch den Europapokal geht weiter. Und wie: In einem spektakulären Halbfinal-Rückspiel des CEV-Cups machte das Team von Trainer Stefan Hübner tatsächlich die 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel vor einer Woche wett. Das Rückspiel gegen Arkas Izmir aus der Türkei gewann die SVG Lüneburg nach verlorenem ersten Satz zunächst mit 3:1 (17:25, 25:23, 30:28, 25:18).

SVG Lüneburg kämpft Arkas Izmir in fünf langen Sätzen nieder

Anschließend musste ein sogenannten „Golden Set“ über den Finalteilnehmer im CEV-Cup, dem zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerb, entscheiden. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die LüneHünen allerdings schon derart in einen Rausch gespielt, dass sie auch den Entscheidungssatz mit 15:8 gewannen. Nationalspieler Erik Röhrs verwandelte den Matchball, stürmte zu den Fans und ließ sich auf der Tribüne feiern. Zusammen mit MVP Jesse Elser und Georg Grozer, dem deutschen Star in Reihen der Türken, war er mit jeweils 23 Punkten Top-Scorer.

Jubel nach dem Matchball beiden SVG-Spielern. © HA | Markus Steinbrück

3200 enthusiastische Zuschauer in der LKA-Arena sorgten von Anfang an für Gänsehaut-Atmosphäre. Die Großsporthalle an der Lüner Rennbahn war innerhalb von 90 Minuten nach Beginn des Vorverkaufs ausverkauft gewesen. Natürlich wollten die Fans die Chance nicht verpassen, Deutschlands besten Volleyballer, Georg Grozer junior, live in Aktion erleben. Der 39-Jährige nutzte das Gastspiel in der Heimat auch dazu, seine beiden Töchter Leana (16) und Loreen (13) zu treffen.

Nach dem ersten Satz sah es nach dem erwarteten Spielverlauf aus

Vorstellung der Mannschaft der SVG Lüneburg kurz vor Spielbeginn. © HA | Markus Steinbrück

Die Gastgeber erwischten einen guten Start und führten im ersten Satz schnell mit 5:2. Die Nervosität hatten sie aber nicht abgeschüttelt. Da waren die Gäste schneller komplett im Spiel, agierten mit unglaublicher Wucht im Aufschlag und in den Angriffsschlägen und brachten die Lüneburger mehrfach in Verlegenheit. Über 8:13, 11:16 und 13:20 ging der erste Durchgang mit 25:17 an Izmir. Die LüneHünen konnten immerhin Nadelstiche setzen. Auffälligster Mann war Georg Grozer, der diagonal von links wie rechts punktete, ebenso wie aus dem Aufschlag und im Block.

Angriffsschlag von Nationalspieler Erik Röhrs. © HA | Markus Steinbrück

Danach entwickelte sich eine Partie auf absolutem Top-Niveau. Das Team von Stefan Hübner bot den Türken die Stirn, lag mehrfach mit vier Punkten in Führung, um dann wieder den Ausgleich hinnehmen zu müssen. Bei 20:21 schien der Satz sogar kippen zu können. Doch eine Auszeit von Hübner stellte die Mannschaft in der Endphase neu ein. Ein Aufschlagfehler von Arkas und der Punkt von Matthew Knigge zum umjubelten 25:23-Satzgewinn ließen die Fans in der LKH-Arena endgültig an die Überraschung glauben.

LüneHünen steigern sich in einen Rausch: Satz drei, vier und fünf immer besser

Der dritte Satz war einer der besten, den diese Mannschaft je abgeliefert hat. Endgültig auf Augenhöhe mit dem Spitzenteam aus der Türkei präsentierten sich die LüneHünen. Auch vier Satzbälle konnten sie nicht aus der Fassung bringen, der dritte Durchgang ging in eine lange Verlängerung. Mehrfach sorgten Challenges der Trainer für kaum auszuhaltende Spannung.

Die Zuschauer hatten viele kreative Schilder dabei. © HA | Markus Steinbrück

Nach dem 28:28 segelte schließlich eine Angabe von Izmir ins Aus – natürlich überprüft durch den Videobeweis – und Nationalspieler Erik Röhrs machte den Sack zum 30:28 zu. Sollte hier tatsächlich die große Überraschung möglich sein? Sollte Lüneburg in das Endspiel des CEV-Cups einziehen können?

Selbst Deutschlands Bester kann am Ende nur noch den Kopf schütteln

Beide Fragen mussten schließlich mit einem klaren „Ja“ beantwortet werden. Izmir scheint angeknockt und von der Stärke und Beharrlichkeit Lüneburgs überrascht. Immer häufiger schüttelte Georg Grozer mit dem Kopf. Als sich abzeichnete (18:13, 20:14, 23:18), dass Izmir auch den vierten Satz verlieren würde, ging der 39-Jährige vom Feld, um Kraft für den fünften Durchgang zu sparen.

Nach dem verwandelten Matchball lässt sich Erik Röhrs von den Fans feiern. © HA | Markus Steinbrück

Allerdings fanden weder Grozer noch seine Mannschaft an diesem Abend zurück in das Spiel. Die SVG Lüneburg ging im Golden Set schnell mit 6:2 und 11:4 in Führung und ließ sich unter dem ohrenbetäubenden Jubel der Fans nicht mehr vom Erfolgsweg abbringen. Ein neues Kapitel Vereinsgeschichte ist geschrieben.

Mehr zum Thema:

Schon vorher war klar, dass die Saison 2023/2024 auf jeden Fall in die Vereinsgeschichte der SVG Lüneburg eingehen wird. Meilensteine sind die erstmalige Teilnahme an der CEV Champions League und der Einzug in das Halbfinale des CEV-Cups. Das ist der zweithöchste europäische Vereinswettbewerb, vergleichbar mit der UEFA Europa League im Fußball. Auch in der Bundesliga haben die LüneHünen noch alle Karten in der Hand. Eine Partie vor Abschluss der Hauptrunde stehen sie auf dem vierten Tabellenplatz.

Nächste Aufgabe in der Bundesliga wartet am 8. März auswärts in Giesen

Nach einem spielfreien Wochenende – an diesem Sonntag, 3. März, werden in Mannheim die DVV-Pokale der Männer und Frauen vergeben – könnten die Lüneburger am Freitag, 8. März, mit einem Auswärtssieg im Niedersachsenderby bei den Helios Grizzlys Giesen (2. Platz) in der Tabelle vorrücken.

Freude über eine überaus gelungene Aktion der LüneHünen. © HA | Markus Steinbrück

Als Dritt- oder Zweitplatzierter träfe Lüneburg im Play-off-Viertelfinale auf einen vermeintlich leichteren Gegner und ginge im Halbfinale aller Voraussicht nach dem Titelverteidiger und Favoriten, den Berlin Recycling Volleys, aus dem Weg. Gegen die Hauptstädter gab es in dieser Spielzeit schon drei knappe 2:3-Niederlagen. Weitere Chancen also, die Erfolgsgeschichte des Lüneburger Volleyballs weiterzuschreiben.