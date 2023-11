SVG Lüneburg: Heimsieg bei Premiere in der Champions League

Lüneburg. Die Volleyballer der SVG Lüneburg schreiben weiter Vereinsgeschichte. Schon die erstmalige Qualifikation für die Königsklasse des europäischen Volleyballs stellte einen neuen Meilenstein dar. Am Mittwochabend haben die LüneHünen beim ersten Auftritt in der CEV Champions League sofort den nächsten folgen lassen.

Im ersten Spiel feierten sie den ersten Sieg, einen sehr klaren dazu. Zum Auftakt der Gruppenphase gewannen die Lüneburger mit 3:0 (26:24, 25:20, 25:15) gegen VK Jihostroj Ceske Budejovice. Die Gäste aus Budweis in Tschechien sind Vizemeister ihres Landes.

1856 Zuschauer feiern Lüneburgs ersten Sieg in der Champions League

Insgesamt 1856 Zuschauer in der Lüneburger LKH-Arena waren begeistert und feierten ihr Team lange vor dem Matchball mit Standing Ovations. Der letzte Schritt zum Sieg war fast etwas unromantisch: Nicht etwa durch einen krachenden Angriffsschlag, sondern durch eine erfolgreiche Challenge von Trainer Stefan Hübner wurde der 25. Punkt im dritten Satz eingefahren. Ein Gästespieler aus Budweis war übergetreten.

Alle, die es mit den LüneHünen halten, war es egal. Die Spieler lagen sich in den Armen, der Trainer strahlte über das ganze Gesicht und die Fans feierten ihr Team. Alle gemeinsam sangen „Sweet Caroline“, das aus den Boxen durch die nicht ausverkauften LKH-Arena schallte.

Nächster Auftritt in der Königsklasse am 29. November auf Gran Canaria

Lust auf mehr, Lust auf weitere erfolgreiche Auftritte in der Königsklasse des europäischen Volleyballs machte dieser Abend an der Lüner Rennbahn allemal. Die nächsten beiden stehen noch im Dezember, sogar vor Weihnachten, auf dem Spielplan. Am kommenden Mittwoch, 29. November, geht der Flieger aber zunächst zum ersten Auswärtsspiel. Es ist die längste der drei Reisen auf die Kanareninsel Gran Canaria.

SVG-Trainer Stefan Hübner klatscht nach dem Erfolg glücklich mit den Zuschauern ab.

Foto: Markus Steinbrück / HA

Zurück zur Champions-League-Premiere nach Lüneburg: Entscheidend für den weiteren Verlauf war der erste Satz. Die SVG Lüneburg kam schwer in das Spiel, wusste sich aber zu steigern und machte eine Reihe spektakulärer Punkte durch Erik Röhrs, Yann Böhme, Jesse Elser oder auch Blake Leeson. Nach dem 23:23 nahm Stefan Hübner eine Auszeit, dann setzten sich die Gastgeber mit 26:24 durch.

„Der erste Satz war eng. Wenn er anders ausgeht, dann läuft das ganze Spiel anders“, sagte Trainer Stefan Hübner in einer ersten Reaktion. „So hat uns der Gewinn des Auftaktsatzes gutgetan. Danach ist der Knoten geplatzt.“ Die Lüneburger spielten sich mehr und mehr frei und fuhren in Summe einen in dieser Höhe nicht erwarteten Heimsieg gegen VK Jihostroj Ceske Budejovice ein.

Gruppenphase endet im Januar mit Auswärtsspielen in Tschechien und Polen

Drei weitere Gruppenspiele im Pool D absolviert die SVG Lüneburg noch vor Weihnachten, die restlichen beiden folgen im Januar. Neben den bereits erwähnten Partien tritt das Team noch am 9. Januar 2024 in Tschechien sowie zum Abschluss am 17. Januar in Polen an.