Lüneburg. CEV-Cup vor 2000 Zuschauern: Bundesliga-Volleyballer erspielen sich sehr gute Ausgangsposition für Rückspiel in Griechenland.

Die Volleyballer der SVG Lüneburg haben sehr gute Chancen, ihre Reise durch die Sporthallen Europas fortzusetzen. Mehr noch: die Lüneburger haben erstmals die Chance, in das Halbfinale eines europäischen Clubwettbewerbs einzuziehen. Vor 2024 Zuschauern in der LKH-Arena feierte das Team einen klaren Heimsieg im Viertelfinal-Hinspiel des CEV-Cups. Gegen Aons Milon Nea Smyrni, einem Verein aus dem Großraum von Athen, hieß es nach weniger als 90 Minuten 3:0 (25:19, 25:19, 25:16).

Die Entscheidung über den Halbfinaleinzug fällt im Rückspiel am kommenden Donnerstag, 8. Februar, um 20 Uhr in Griechenland. Die LüneHünen waren in dieser Saison zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in der Champions League angetreten. Nach zwei Siegen zum Auftakt der Gruppenphase gab es vier Niederlagen. Immerhin rettete die Mannschaft von Trainer Stefan Hübner den dritten Platz und darf damit – ähnlich der Regelung in den Fußball-Europapokal-Wettbewerben – eine Kategorie tiefer weiterspielen. Im Fußball ist das die European League, im Volleyball der CEV-Cup.

SVG Lüneburg: Mittelblocker Matthew Knigge fällt mit Bänderverletzung aus

SVG-Trainer Stefan Hübner musste auf Mittelblocker Matthew Knigge verzichten. Der 27-Jährige hatte sich im Bundesliga-Auswärtsspiel beim TSV Haching München (3:0) eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zugezogen. Die Hoffnung ist, dass Knigge zu den Bundesliga-Play-offs Mitte März wieder einsatzbereit ist.

Typisch Lüneburg: Die Fans feiern einen erfolgreichen Blockpunkt durch Schwenken von „Mein Block“-Pappschildern. © HA | Markus Steinbrück

Auch ohne ihn bot die SVG Lüneburg eine souveräne Vorstellug und hatte die vergleichsweise klein gewachsenen Gäste bis auf kurze Spielphasen gut im Griff. In der Endphase des erstes Satzes drehten die Gastgeber einen Rückstand in einer komfortable Führung. Nationalspieler Erik Röhrs machte mit zwei Assen in Folge schließlich den Sack zum 25:19 zu und grüßte hoch auf die Tribüne.

Erik Röhrs verwandelt zwei Satzbälle und wird zum MVP gewählt

Ein ähnlicher Spielverlauf im zweiten Durchgang. Wieder blieb die Partie gegen die Griechen lange ausgeglichen. Erst mit vier Punkten in Folge zum 21:17 setzte sich die LüneHünen vorentscheidend ab. Wieder war es Erik Röhrs, der den Satzball verwandelte – diesmal mit einer erfolgreicher Blockaktion. Später wurde er völlig zu recht als wertvollster Spieler (MVP) geehrt.

Mehr zum Thema:

Im dritten Durchgang hatten die Lüneburger endgültig alles im Griff. Früh setzten sie sich auf sechs, sieben, acht Punte ab und bracjten die Führung sicher ins Ziel. Xander Ketrzynski verwandelte den Matchball zum 25:16 im dritten Satz.

Libero Gage Worsley (rotes Trikot) bei der Ballannahme nach einem Aufschlag von Milon Athen. © HA | Markus Steinbrück

„Erst einmal einen großen Dank an Christian Knospel und Ines Laube, die die Mannschaft sehr gut auf den Gegner eingestellt haben“, sagte Trainer Stefan Hübner. Weil er selbst krank passen musste, übernahmen die Co-Trainer die Vorbereitung. „Heute sind wir sehr fokussiert und konzentriert aufgetreten und haben viel Druck über den Aufschlag entfalten können“, lobte der Coach.

Trainer Stefan Hübner ist zuversichtlich, warnt aber vor zu viel Euphorie

Zu früh vom Halbfinale möchte er nicht reden. Vielmehr: „Wir haben heute auf einem sehr guten Level gespielt. Das müssen wir aber erst wieder erreichen.“ Dass selbst ein 3:0-Hinspielsieg keine Garantie für ein Weiterkommen ist, hatte die SVG Lüneburg vor zwei Jahren erfahren müssen. Zunächst verlor sie das Rückspiel in Kroatien deutlich, anschließend auch den Golden Set und schied schließlich aus dem CEV-Cup aus. Das soll diesmal natürlich nicht passieren.

Die Griechen, in ihrer Liga Vierte, hatten sich überraschend bis in das Viertelfinale des CEC-cups 2023/2024 gekämpft – im wahrsten Wortsinn. Denn eine bärenstarke Annahme, mannschaftliche Geschlossenheit und Kampf bis zum letzten Ball sind die Stärken dieses Teams.

Erst Bundesliga-Heimspiel gegen Dachau, dann Reise nach Griechenland

Das beste Beispiel dafür war die letzte Runde, als „Milon“ das favorisierte Nantes aus Frankreich ausschaltete. Nach einem 3:2-Heimsieg ging das Rückspiel in Frankreich zwar mit 2:3 verloren. Im Golden Set aber setzte sich der Außenseiter mit 15:13 durch. Die Lüneburger sollten sich vor dem Rückspiel also nicht zu sicher fühlen.

Volleyball Europapokal, CEV-Cup Männer, Viertelfinale, SVG Lüneburg (blaue Trikots) gegen Milon Athen (weiße Trikots). © HA | Markus Steinbrück

Vor dem Europapokal-Rückspiel wartet auf die LüneHünen zunächst der Bundesliga-Alltag. Am Sonnabend, 3. Februar, um 18.30 Uhr ist der Aufsteiger ASV Dachau zu Gast an der Ilmenau. Es ist das Duell des Tabellenzweiten gegen den -achten.