Lüneburg. Riesen-Event im Audimax mit mehr als 60 Teams. Warum Schokocreme bei der Vorbereitung hilft und wo das nächste Quiz der Reihe steigt.

Raten, rätseln, um die Ecke denken und im Gedächtnis kramen, das sind die Aufgaben bei einem Pub Quiz. Und weil es am besten gemeinsam gelingt, schnell eine Lösung zu finden, treten die Teilnehmer in Gruppen gegeneinander an. Zu einem besonderen Abend dieser Art kommen an diesem Mittwoch 500 Menschen im Audimax der Lüneburger Leuphana Universität zusammen.